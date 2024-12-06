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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:34+0300
2024-12-06T16:34+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
suç duyurusu
tehdit
çağlayan adliyesi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Çağlayan Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapan Özbek, Hacıosmanoğlu’nun TRT Spor’da katıldığı yayında kendisini tehdit ettiği belirterek Galatasaray başkanına yapılan tehdidin bütün camiaya yapılmış olarak kabul edileceğini vurguladı.Açıklamasında Türk hukukunun gerekeni yapacağından emin olduğunu belirten Özbek, futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi."Federasyon'a güveniyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Özbek, "Güvenmediğimi ifade etmiştim" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dursun-ozbek-tff-baskani-canli-yayinda-beni-acikca-tehdit-etmistir-1091222869.html
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galatasaray, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, tehdit, çağlayan adliyesi
galatasaray, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, tehdit, çağlayan adliyesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

16:34 06.12.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Çağlayan Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapan Özbek, Hacıosmanoğlu’nun TRT Spor’da katıldığı yayında kendisini tehdit ettiği belirterek Galatasaray başkanına yapılan tehdidin bütün camiaya yapılmış olarak kabul edileceğini vurguladı.
Açıklamasında Türk hukukunun gerekeni yapacağından emin olduğunu belirten Özbek, futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
"Federasyon'a güveniyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Özbek, "Güvenmediğimi ifade etmiştim" cümlesini kaydetti.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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Dursun Özbek: TFF Başkanı canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir
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