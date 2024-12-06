https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/galatasaray-kulubu-baskani-ozbekten-tff-baskani-haciosmanoglu-hakkinda-suc-duyurusu-1091253744.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:34+0300

2024-12-06T16:34+0300

2024-12-06T16:34+0300

spor

galatasaray

dursun özbek

türkiye futbol federasyonu (tff)

ibrahim hacıosmanoğlu

suç duyurusu

tehdit

çağlayan adliyesi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Çağlayan Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapan Özbek, Hacıosmanoğlu’nun TRT Spor’da katıldığı yayında kendisini tehdit ettiği belirterek Galatasaray başkanına yapılan tehdidin bütün camiaya yapılmış olarak kabul edileceğini vurguladı.Açıklamasında Türk hukukunun gerekeni yapacağından emin olduğunu belirten Özbek, futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi."Federasyon'a güveniyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Özbek, "Güvenmediğimi ifade etmiştim" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dursun-ozbek-tff-baskani-canli-yayinda-beni-acikca-tehdit-etmistir-1091222869.html

çağlayan adliyesi

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galatasaray, dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, tehdit, çağlayan adliyesi