https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bacagi-kirilan-kedi-hastanenin-acil-servisine-gitti-1091253686.html
Bacağı kırılan kedi hastanenin acil servisine gitti
Bacağı kırılan kedi hastanenin acil servisine gitti
Sputnik Türkiye
Bursa İnegöl'de bacağı kırılan bir sokak kedisi, sürünerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediyenin... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:32+0300
2024-12-06T16:32+0300
2024-12-06T16:32+0300
yaşam
kedi
hastane
kırık
bursa
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Bacağı kırılan bir sokak kedisi, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kedinin sokakta bir araç tarafından ezildiğini ve son çare olarak hastaneye sığındığını ifade edildi. Yaralı kediyi gören sağlık ekipleri İnegöl Belediyesini arayarak destek istedi. Yaralı kedi olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/60-yillik-sir-cozuldu-turuncu-kedilerin-dnasindaki-13-kat-fark-sebep-oluyor-1091236957.html
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kedi, hastane, kırık, bursa
kedi, hastane, kırık, bursa
Bacağı kırılan kedi hastanenin acil servisine gitti
Bursa İnegöl'de bacağı kırılan bir sokak kedisi, sürünerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediyenin ekipleri kediyi tedavi için Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Arabanın ezmesi sonucu bacağı kırılan kedi tedavi altına alındı.
Bacağı kırılan bir sokak kedisi, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kedinin sokakta bir araç tarafından ezildiğini ve son çare olarak hastaneye sığındığını ifade edildi. Yaralı kediyi gören sağlık ekipleri İnegöl Belediyesini arayarak destek istedi.
Yaralı kedi olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.