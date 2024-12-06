https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bacagi-kirilan-kedi-hastanenin-acil-servisine-gitti-1091253686.html

Bacağı kırılan kedi hastanenin acil servisine gitti

Bacağı kırılan kedi hastanenin acil servisine gitti

Sputnik Türkiye

Bursa İnegöl'de bacağı kırılan bir sokak kedisi, sürünerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediyenin... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:32+0300

2024-12-06T16:32+0300

2024-12-06T16:32+0300

yaşam

kedi

hastane

kırık

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091253980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6295ce4b02e87bbb54e6a69024ad577c.jpg

Bacağı kırılan bir sokak kedisi, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kedinin sokakta bir araç tarafından ezildiğini ve son çare olarak hastaneye sığındığını ifade edildi. Yaralı kediyi gören sağlık ekipleri İnegöl Belediyesini arayarak destek istedi. Yaralı kedi olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/60-yillik-sir-cozuldu-turuncu-kedilerin-dnasindaki-13-kat-fark-sebep-oluyor-1091236957.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, hastane, kırık, bursa