https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/italyada-yanlis-butce-protestosu-genel-greve-gidildi-1090997992.html

İtalya'da 'yanlış bütçe' protestosu: Genel greve gidildi

İtalya'da 'yanlış bütçe' protestosu: Genel greve gidildi

Sputnik Türkiye

İtalya’da kamu ve özel sektör çalışanları, koalisyon hükümetinin 2025 yılı bütçe tasarısını protesto etmek amacıyla genel greve gitti. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T05:05+0300

2024-11-30T05:05+0300

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İtalya'nın büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve İtalyan İşçi Birliği (UIL) tarafından düzenlenen grev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin hazırladığı bütçeye karşı bir tepki olarak gerçekleşti.Greve, ulaşım sektöründeki çalışanlar dışında kamu ve özel sektör çalışanları katıldı ve 8 saatlik bir iş bırakma eylemi yapıldı. Ulaşım sektöründeki çalışanlar ise, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin grev süresini kısaltma kararının ardından sadece 4 saatlik greve gitti.Sendikalar, greve katılım oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirtirken, CGIL tarafından başkent Roma'da Esquilino Meydanı'ndan Imperiali Caddesi'ne kadar bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte 'Yanlış bütçe' yazılı pankartlar taşındı, bazı göstericiler ise Filistin bayrağı taşıdı.Roma dışındaki 40’tan fazla şehirde de benzer yürüyüşler düzenlendi. Bologna’da yapılan yürüyüşe katılan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, meydanların hükümete güçlü bir tepki verdiğini ifade etti ve hükümetin bütçedeki vergi indirimleri açıklamalarını yalan olarak nitelendirdi.Napoli’deki yürüyüşte ise UIL Genel Sekreteri Pierpaolo Bombardieri, hükümetin meydanlardaki halk sesine kulak vermesi gerektiğini vurguladı.Torino’daki yürüyüşte ise, Başbakan Meloni ve bazı bakanların fotoğrafları yakıldı. Ayrıca, bazı göstericiler Porta Nuova tren garındaki peronları kısa süreliğine ulaşıma kapattı. Güvenlik güçleri, bu göstericilere müdahale ederek onları gardan uzaklaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trumpin-dis-politika-onceliklerini-acikladi-goreve-gelmeden-once-gazzede-ateskes-istiyor-1090997034.html

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italya, grev, protesto, protesto gösterisi