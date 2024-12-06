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Fiyatı 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor
Fiyatı 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor
Sputnik Türkiye
Giresun'da geçtiğimiz yıl serbest piyasada 140 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatı bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:47+0300
2024-12-06T15:47+0300
yaşam
fındık
odun
karadeniz
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Fındık kabuğu fiyatı bu yıl 4 liradan 3 liraya düştü. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yakmak yerine fındık kabuğu tercih ediliyor.Fındığın yakacak olarak kullanılmasıKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.Fındık kabuğu fırıncılar tarafından tercih ediliyorFırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, “1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum” diye konuştu.
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fındık, odun, karadeniz
fındık, odun, karadeniz

Fiyatı 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor

15:47 06.12.2024
© AHMET BİLGE - BEKİR ÖZTÜRK-AW344803fındık kabuğu
fındık kabuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AHMET BİLGE - BEKİR ÖZTÜRK-AW344803
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Giresun'da geçtiğimiz yıl serbest piyasada 140 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatı bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye düştü.
Fındık kabuğu fiyatı bu yıl 4 liradan 3 liraya düştü. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yakmak yerine fındık kabuğu tercih ediliyor.

Fındığın yakacak olarak kullanılması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.

Fındık kabuğu fırıncılar tarafından tercih ediliyor

Fırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, “1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum” diye konuştu.
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