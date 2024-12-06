https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fiyati-3-tlye-dustu-karadenizde-odun-yerine-kullaniliyor-1091249533.html

Fiyatı 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor

Fiyatı 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor

Sputnik Türkiye

Giresun'da geçtiğimiz yıl serbest piyasada 140 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatı bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:47+0300

2024-12-06T15:47+0300

2024-12-06T15:47+0300

yaşam

fındık

odun

karadeniz

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Fındık kabuğu fiyatı bu yıl 4 liradan 3 liraya düştü. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yakmak yerine fındık kabuğu tercih ediliyor.Fındığın yakacak olarak kullanılmasıKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.Fındık kabuğu fırıncılar tarafından tercih ediliyorFırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, “1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum” diye konuştu.

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fındık, odun, karadeniz