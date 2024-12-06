https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fitchten-turkiye-ekonomisi-icin-yeni-tahmin-buyume-tahminini-paylasti-1091227079.html

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme tahminini paylaştı

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme tahminini paylaştı

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aralık ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T08:32+0300

2024-12-06T08:32+0300

2024-12-06T08:33+0300

ekonomi

fitch ratings

euro bölgesi

almanya

abd

türkiye

tahmin

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101349/62/1013496200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad2a0335a225fb750e4b8fe2dceb06c0.jpg

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme hızına ilişkin tahminlerini güncelledi. Raporda, ülke ekonomisinin 2024 yılı sonuna kadar yüzde 2,9, 2025 yılında ise yüzde 2,6 oranında büyüme kaydedeceği öngörüldü. Eylül ayında yapılan tahminlere kıyasla büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti.Fitch’in önceki tahminleri: Türkiye ekonomisinin 2024 için yüzde 3,5 ve 2025 için yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Bu revizyon, üçüncü çeyrekteki büyümenin beklentilerin altında kalması ve ekonomiyi soğutma çabalarının etkili olmaya başlamasıyla ilişkilendirildi.Küresel Ekonomi de YavaşlıyorFitch’in raporunda yalnızca Türkiye değil, küresel ekonomiye dair önemli tahminler de yer aldı. Dünya ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 2,8 büyüme göstereceği, 2025'te ise büyümenin yüzde 2,6'ya gerileyeceği belirtildi.Türkiye ekonomisinde büyümeyi neler etkiliyor?Fitch’e göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentinin altında büyüme gösterdi. Bu durum, ekonomiyi soğutma yönünde alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını gösteriyor.2026 Beklentisi:Türkiye ekonomisinin 2026’da yeniden toparlanarak yüzde 3,5 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.Rapordan öne çıkan küresel dinamiklerFitch’in Çin, ABD ve Euro Bölgesi Tahminleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/altin-ve-kripto-paralarda-kritik-gun-2025te-en-mantikli-yatirim-hangisi-olur-1091225782.html

almanya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fitch ratings, euro bölgesi, almanya, abd, türkiye, tahmin, enflasyon