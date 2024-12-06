Fitch'ten Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: Büyüme tahminini paylaştı
08:32 06.12.2024 (güncellendi: 08:33 06.12.2024)
© Sputnik / Vladimir Pesnya/
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aralık ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 2,9, 2025’te ise yüzde 2,6 büyüme göstereceği öngörüldü. Fitch, küresel ekonomide ise daha yavaş bir büyüme trendi bekliyor.
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme hızına ilişkin tahminlerini güncelledi. Raporda, ülke ekonomisinin 2024 yılı sonuna kadar yüzde 2,9, 2025 yılında ise yüzde 2,6 oranında büyüme kaydedeceği öngörüldü. Eylül ayında yapılan tahminlere kıyasla büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti.
Fitch’in önceki tahminleri: Türkiye ekonomisinin 2024 için yüzde 3,5 ve 2025 için yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Bu revizyon, üçüncü çeyrekteki büyümenin beklentilerin altında kalması ve ekonomiyi soğutma çabalarının etkili olmaya başlamasıyla ilişkilendirildi.
Küresel Ekonomi de Yavaşlıyor
Fitch’in raporunda yalnızca Türkiye değil, küresel ekonomiye dair önemli tahminler de yer aldı. Dünya ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 2,8 büyüme göstereceği, 2025'te ise büyümenin yüzde 2,6'ya gerileyeceği belirtildi.
ABD ekonomisi: 2024’te yüzde 2,1, 2025’te yüzde 1,7 büyümesi bekleniyor. Ancak tüketici harcamalarındaki yavaşlama hala belirgin değil.
Euro Bölgesi: 2024'te yüzde 1,2 büyümesi bekleniyor. Ancak hane halkı gelirlerindeki artışa rağmen toparlanma “cılız” olarak nitelendirildi.
Çin ekonomisi: Bu yıl yüzde 4,8 büyümesi bekleniyor. Ancak büyümenin sürdürülebilmesi için mali destek gerektiği ifade edildi.
Türkiye ekonomisinde büyümeyi neler etkiliyor?
Fitch’e göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentinin altında büyüme gösterdi. Bu durum, ekonomiyi soğutma yönünde alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını gösteriyor.
2026 Beklentisi:
Türkiye ekonomisinin 2026’da yeniden toparlanarak yüzde 3,5 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.
Türkiye ekonomisinin 2026’da yeniden toparlanarak yüzde 3,5 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.
Rapordan öne çıkan küresel dinamikler
ABD’nin Tarife Artışları: ABD'nin korumacı politikalarının Avrupa ekonomileri üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.
Jeopolitik Gerilimler: Ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi ve Almanya’nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybı, küresel büyümeyi tehdit ediyor.
Tasarruf Eğilimleri: Özellikle Euro Bölgesi’nde artan tasarruf oranları, tüketimde beklenen toparlanmayı engelliyor.
Fitch’in Çin, ABD ve Euro Bölgesi Tahminleri
ABD: 2024’te yüzde 2,1, 2025’te yüzde 1,7 büyüme bekleniyor. Tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirtileri henüz netleşmiş değil.
Euro Bölgesi: 2024’te yüzde 1,2 büyüme öngörülüyor. Ancak hane halkı gelirlerindeki artışa rağmen tüketim zayıf kalıyor.
Çin: Bu yıl yüzde 4,8 büyümesi beklenen Çin ekonomisinin, 2026’da yüzde 4 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Daha fazla mali desteğin gerekebileceği belirtiliyor.