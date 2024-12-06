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FIFA yeni kararını duyurdu: 2025 yılında 3. transfer dönemi açılacak
FIFA yeni kararını duyurdu: 2025 yılında 3. transfer dönemi açılacak
Sputnik Türkiye
FIFA, Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi töreninde gelecek sezon takımların etkilenmemesi için 3. bir transfer dönemi olacağını açıkladı. FIFA Başkanı Gianni... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T00:51+0300
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FIFA, 2025 Dünya Kulüpler Kupası öncesinde 3. transfer döneminin açılacağını belirtti.Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi töreni bugün yapılan törenle tamamlandı. 32 takımın yer aldığı organizasyonda gelecek sezon takımların etkilenmemesi için 3. bir transfer dönemi olacağı açıklandı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino tarafından yapılan açıklamada 4 Haziran 2025 - 15 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanacak organizasyon öncesi 1 Haziran-10 Haziran 2025 tarihlerinde transfer penceresinin açılacağı duyuruldu. Tüm dünyada yaz transfer penceresinin açılma tarihi ise 1 Temmuz 2025 olacağı ifade edildi.Transfer olan oyuncuların Dünya Kulüpler Kupası sırasında iki farklı takımda mücadele etmesi ise yasaklandı. Transfer döneminde değişen sistem ile bazı takımlarda sorun yaşanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/fifa-dunya-kulupler-kupasi-gruplari-aciklandi-1091220314.html
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3. transfer dönemi ne zaman, transfer dönemi değişti mi
3. transfer dönemi ne zaman, transfer dönemi değişti mi

FIFA yeni kararını duyurdu: 2025 yılında 3. transfer dönemi açılacak

00:51 06.12.2024
© AAGianni Infantino
Gianni Infantino - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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FIFA, Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi töreninde gelecek sezon takımların etkilenmemesi için 3. bir transfer dönemi olacağını açıkladı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino, 2025 yılının 4 Haziran-15 Temmuz dönemlerinde oynanacak organizasyon öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde transfer penceresinin açılacağını duyurdu.
FIFA, 2025 Dünya Kulüpler Kupası öncesinde 3. transfer döneminin açılacağını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi töreni bugün yapılan törenle tamamlandı. 32 takımın yer aldığı organizasyonda gelecek sezon takımların etkilenmemesi için 3. bir transfer dönemi olacağı açıklandı. FIFA Başkanı Gianni İnfantino tarafından yapılan açıklamada 4 Haziran 2025 - 15 Temmuz 2025 tarihlerinde oynanacak organizasyon öncesi 1 Haziran-10 Haziran 2025 tarihlerinde transfer penceresinin açılacağı duyuruldu. Tüm dünyada yaz transfer penceresinin açılma tarihi ise 1 Temmuz 2025 olacağı ifade edildi.
Transfer olan oyuncuların Dünya Kulüpler Kupası sırasında iki farklı takımda mücadele etmesi ise yasaklandı. Transfer döneminde değişen sistem ile bazı takımlarda sorun yaşanacağı ifade edildi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası grupları açıklandı
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