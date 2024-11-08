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Batı'da TikTok karşıtlığı sürüyor: Kanada, uygulamanın ticari faaliyetlerini yasakladı
Batı'da TikTok karşıtlığı sürüyor: Kanada, uygulamanın ticari faaliyetlerini yasakladı
Sputnik Türkiye
Kanada, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'un ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini yasakladı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:40+0300
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Kanada, sosyal medya platformu TikTok'un ticari faaliyetleri 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' yasakladı. TikTok ayrıca yakın zamanda hükümet çalışanlarına da yasaklanmıştı. Son birkaç yıldır ABD'de sürekli olarak kapatılması konuşulan TikTok'a yönelik hamle, Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne'nden geldi. Uygulamaya tamamen erişim engeli getirilmeyeceğini de söyleyen Bakan, "Hükümet, Kanadalıların TikTok uygulamasına erişimini veya içerik oluşturma yetisini engellemiyor. Sosyal medya uygulaması veya platformu kullanma kararı kişisel bir seçimdir" diye konuştu. TikTok itiraz edecekChampagne, kararın inceleme sırasında toplanan bilgi ve kanıtlara, Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayandığını aktardı.TikTok ise yaptığı açıklamada Kanada'daki ofislerinin kapanması nedeniyle yüzlerce kişinin işini kaybedeceğini söylerek mahkeme yoluna başvuracaklarını açıkladı. Sosyal medya uygulamasının biri Toronto, biri Vancouver'da olmak üzere iki ofisi bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-rus-medyasina-yaptirim-uygulamisti-tiktok-sputnik-sosyal-aglarinin-hesabina-engel-getirdi-1088283441.html
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kanada, tiktok, kısıtlama, ticari kısıtlama, para, toronto, abd, ulusal güvenlik, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi
kanada, tiktok, kısıtlama, ticari kısıtlama, para, toronto, abd, ulusal güvenlik, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi

Batı'da TikTok karşıtlığı sürüyor: Kanada, uygulamanın ticari faaliyetlerini yasakladı

16:40 08.11.2024
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TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik
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Kanada, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'un ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini yasakladı.
Kanada, sosyal medya platformu TikTok'un ticari faaliyetleri 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' yasakladı. TikTok ayrıca yakın zamanda hükümet çalışanlarına da yasaklanmıştı.
Son birkaç yıldır ABD'de sürekli olarak kapatılması konuşulan TikTok'a yönelik hamle, Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne'nden geldi. Uygulamaya tamamen erişim engeli getirilmeyeceğini de söyleyen Bakan, "Hükümet, Kanadalıların TikTok uygulamasına erişimini veya içerik oluşturma yetisini engellemiyor. Sosyal medya uygulaması veya platformu kullanma kararı kişisel bir seçimdir" diye konuştu.

TikTok itiraz edecek

Champagne, kararın inceleme sırasında toplanan bilgi ve kanıtlara, Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayandığını aktardı.
TikTok ise yaptığı açıklamada Kanada'daki ofislerinin kapanması nedeniyle yüzlerce kişinin işini kaybedeceğini söylerek mahkeme yoluna başvuracaklarını açıkladı. Sosyal medya uygulamasının biri Toronto, biri Vancouver'da olmak üzere iki ofisi bulunuyordu.
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik ve RT sosyal ağlarınına erişim engeli getirdi
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