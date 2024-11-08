https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/batida-tiktok-karsitligi-suruyor-kanada-uygulamanin-ticari-faaliyetlerini-yasakladi--1090195919.html

Batı'da TikTok karşıtlığı sürüyor: Kanada, uygulamanın ticari faaliyetlerini yasakladı

Batı'da TikTok karşıtlığı sürüyor: Kanada, uygulamanın ticari faaliyetlerini yasakladı

Sputnik Türkiye

Kanada, ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'un ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini yasakladı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T16:40+0300

2024-11-08T16:40+0300

2024-11-08T16:40+0300

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Kanada, sosyal medya platformu TikTok'un ticari faaliyetleri 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' yasakladı. TikTok ayrıca yakın zamanda hükümet çalışanlarına da yasaklanmıştı. Son birkaç yıldır ABD'de sürekli olarak kapatılması konuşulan TikTok'a yönelik hamle, Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne'nden geldi. Uygulamaya tamamen erişim engeli getirilmeyeceğini de söyleyen Bakan, "Hükümet, Kanadalıların TikTok uygulamasına erişimini veya içerik oluşturma yetisini engellemiyor. Sosyal medya uygulaması veya platformu kullanma kararı kişisel bir seçimdir" diye konuştu. TikTok itiraz edecekChampagne, kararın inceleme sırasında toplanan bilgi ve kanıtlara, Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayandığını aktardı.TikTok ise yaptığı açıklamada Kanada'daki ofislerinin kapanması nedeniyle yüzlerce kişinin işini kaybedeceğini söylerek mahkeme yoluna başvuracaklarını açıkladı. Sosyal medya uygulamasının biri Toronto, biri Vancouver'da olmak üzere iki ofisi bulunuyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-rus-medyasina-yaptirim-uygulamisti-tiktok-sputnik-sosyal-aglarinin-hesabina-engel-getirdi-1088283441.html

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