https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/dunya-bankasinda-fon-krizi-iklim-krizi-ile-mucadele-adi-altinda-verilen-41-milyar-dolar-fon-1089739603.html

Dünya Bankası'nda 'fon krizi': 'İklim krizi ile mücadele adı altında verilen 41 milyar dolar fon kaybolmuş olabilir'

Dünya Bankası'nda 'fon krizi': 'İklim krizi ile mücadele adı altında verilen 41 milyar dolar fon kaybolmuş olabilir'

Sputnik Türkiye

Oxfam, Dünya Bankası'nın iklim krizi ile mücadele adı altında verdiği 41 milyar dolar paranın nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. Kurum, bankanın fonu... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T10:50+0300

2024-10-28T10:50+0300

2024-10-28T11:24+0300

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iklim

iklim değişikliği

iklim kriziyle mücadele

dünya bankası

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Oxfam tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Dünya Bankası’nın iklim değişikliğiyle mücadele için tahsis ettiği 41 milyar dolara kadar fonun akıbeti bilinmiyor. Bu eksiklik, yetersiz kayıt tutma uygulamalarına bağlanırken, söz konusu tutarın bankanın son yedi yılda dağıttığı toplam iklim finansmanının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğu belirtildi. Raporda, Dünya Bankası’nın projeleri onaylama anında kayıtlara geçirdiği, ancak projenin tamamlandığında harcamaların izlenmediği ifade edildi. 'Açıklanandan 10 kat daha fazla bile olabilir'Dünya Bankası içindeki bir yetkili, kayıp fonların miktarının açıklanandan 'iki katı veya on katı daha fazla olabileceğini' ifade etti. Bu fon eksiklikleri, ABD’nin en büyük hissedar olduğu Dünya Bankası’nda, Amerikan vergi mükelleflerine de yüklü maliyetler olarak geri döndü. ABD, bankadaki yüzde 16’lık hissesi nedeniyle bu kayıptan yaklaşık 4 milyar dolarlık bir maliyet üstlenmiş durumda. Bunun yanında Dünya Bankası'nda hisseleri olan Türkiye, Rusya, Çin ve daha birçok devletin de zarara uğramış olabileceği düşünülüyor. Dünya Bankası, iklim ile alakalı verilen fonların başını oluşturuyorAyrıca, bu fonların takibinin zorluğu ve raporlamalardaki boşluklar, bu yıl Azerbaycan’da yapılacak olan COP iklim zirvesi öncesinde iklim finansmanı çabalarına olan güveni sarsabilecek nitelikte. Dünya Bankası, tüm çok taraflı kalkınma bankaları tarafından sağlanan iklim finansmanının yüzde 52’sini gerçekleştirerek bu alandaki en büyük sağlayıcı konumunda bulunuyor.Dünya Bankası sözcüsü Oxfam'ın raporunu yanıtsız bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230810/biden-iklim-kriziyle-ilgili-pratikte-ulusal-acil-durum-ilan-ettigini-soyledi-1074520139.html

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iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, dünya bankası, dünya bankası kredi, dünya bankası kentsel gelişmişlik uzmanı silpa kaza, fon, gizli fon