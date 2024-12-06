https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/diyabeti-iyilestirdigini-soyleyen-sifaci-diyabet-hastasinin-olumune-neden-oldugu-icin-10-yil-hapis-1091252355.html

Diyabeti iyileştirdiğini söyleyen 'şifacı', diyabet hastasının ölümüne neden olduğu için 10 yıl hapis cezası aldı

Diyabeti iyileştirdiğini söyleyen 'şifacı', diyabet hastasının ölümüne neden olduğu için 10 yıl hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

ABD'de diyabeti iyileştirdiğini iddia eden ve kendini 'şifacı' olarak adlandıran 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016'da İngiltere'de düzenlediği 'tokatlama... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:20+0300

dünya

avustralya

abd

ingiltere

insülin

tip-1 diyabet

diyabet

tokatlama terapisi

paida lajin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091256204_0:672:1347:1430_1920x0_80_0_0_b3d29cbd87ac8bdea46d0d31990bbb08.jpg

ABD'nin California eyaletinden 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016 yılında İngiltere'de bir 'tokatlama terapisi' (Paida Lajin) düzenlemiş ve bu terapiyle sözde zehirlerin vücut dışına atılarak diyabeti iyileştirdiğini iddia etmişti. Tip 1 diyabet hastası Danielle Carr-Gomm, etkinliğe katılarak insülin almayı bıraktı ve hayatını kaybetti. Hongchi Xiao'nun sözde 'hastaları iyileştirdiği' söylenen 'tokatlama seansında' diyabet hastaları kendi yüzlerini tokatlayarak ve gerinme hareketleri yaparak vücutlarındaki zehri atıp arındırıyor. İngiliz yetkililer bugünkü mahkumiyet sonrası yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:Yetkililer, Hongchi Xiao'nun daha önce Avustralya'da yine diyabeti tedavi ettiğini ileri sürerek insülin almayı bırakan bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı. Olayda anne ve babası tarafından aynı etkinlikte insülini kesilen çocuk rahatsızlanmış, sözde şifacı bunun vücudun zehirlerden arınma süreci olduğu konusunda aileye güvence vermiş. Neticede küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Xiao'nun diyabet hastalarının insülini bıraktıktan sonra rahatsızlanmasına ve ölümle sonuçlanmasına rağmen bu kişilere yardımcı olmadığı veya acil sağlık ekiplerini çağırmadığı vurgulandı. Xiao'nun bu sözde tedaviye devam ettiğini belirten yetkililer, yaşlı kadının Xiao ile ilk olarak Temmuz 2016'da Bulgaristan'da düzenlenen bir Paida Lajin atölyesinde, sevmediği insülin enjeksiyonlarına alternatif ararken tanıştığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/1086761143.html

avustralya

abd

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, abd, ingiltere, insülin, tip-1 diyabet, diyabet, tokatlama terapisi, paida lajin