https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/diyabeti-iyilestirdigini-soyleyen-sifaci-diyabet-hastasinin-olumune-neden-oldugu-icin-10-yil-hapis-1091252355.html
Diyabeti iyileştirdiğini söyleyen 'şifacı', diyabet hastasının ölümüne neden olduğu için 10 yıl hapis cezası aldı
Diyabeti iyileştirdiğini söyleyen 'şifacı', diyabet hastasının ölümüne neden olduğu için 10 yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
ABD'de diyabeti iyileştirdiğini iddia eden ve kendini 'şifacı' olarak adlandıran 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016'da İngiltere'de düzenlediği 'tokatlama... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:20+0300
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2024-12-06T17:20+0300
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avustralya
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insülin
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diyabet
tokatlama terapisi
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ABD'nin California eyaletinden 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016 yılında İngiltere'de bir 'tokatlama terapisi' (Paida Lajin) düzenlemiş ve bu terapiyle sözde zehirlerin vücut dışına atılarak diyabeti iyileştirdiğini iddia etmişti. Tip 1 diyabet hastası Danielle Carr-Gomm, etkinliğe katılarak insülin almayı bıraktı ve hayatını kaybetti. Hongchi Xiao'nun sözde 'hastaları iyileştirdiği' söylenen 'tokatlama seansında' diyabet hastaları kendi yüzlerini tokatlayarak ve gerinme hareketleri yaparak vücutlarındaki zehri atıp arındırıyor. İngiliz yetkililer bugünkü mahkumiyet sonrası yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:Yetkililer, Hongchi Xiao'nun daha önce Avustralya'da yine diyabeti tedavi ettiğini ileri sürerek insülin almayı bırakan bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı. Olayda anne ve babası tarafından aynı etkinlikte insülini kesilen çocuk rahatsızlanmış, sözde şifacı bunun vücudun zehirlerden arınma süreci olduğu konusunda aileye güvence vermiş. Neticede küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Xiao'nun diyabet hastalarının insülini bıraktıktan sonra rahatsızlanmasına ve ölümle sonuçlanmasına rağmen bu kişilere yardımcı olmadığı veya acil sağlık ekiplerini çağırmadığı vurgulandı. Xiao'nun bu sözde tedaviye devam ettiğini belirten yetkililer, yaşlı kadının Xiao ile ilk olarak Temmuz 2016'da Bulgaristan'da düzenlenen bir Paida Lajin atölyesinde, sevmediği insülin enjeksiyonlarına alternatif ararken tanıştığı belirtildi.
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avustralya, abd, ingiltere, insülin, tip-1 diyabet, diyabet, tokatlama terapisi, paida lajin
avustralya, abd, ingiltere, insülin, tip-1 diyabet, diyabet, tokatlama terapisi, paida lajin
Diyabeti iyileştirdiğini söyleyen 'şifacı', diyabet hastasının ölümüne neden olduğu için 10 yıl hapis cezası aldı
ABD'de diyabeti iyileştirdiğini iddia eden ve kendini 'şifacı' olarak adlandıran 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016'da İngiltere'de düzenlediği 'tokatlama terapisine' katılan diyabet hastası 71 yaşındaki kadına insülin almayı bıraktırdı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince kendisini mahkemede bulan sözde şifacı, bugün 10 yıl hapis cezası aldı.
ABD'nin California eyaletinden 61 yaşındaki Hongchi Xiao, 2016 yılında İngiltere'de bir 'tokatlama terapisi' (Paida Lajin) düzenlemiş ve bu terapiyle sözde zehirlerin vücut dışına atılarak diyabeti iyileştirdiğini iddia etmişti. Tip 1 diyabet hastası Danielle Carr-Gomm, etkinliğe katılarak insülin almayı bıraktı ve hayatını kaybetti.
Hongchi Xiao'nun sözde 'hastaları iyileştirdiği' söylenen 'tokatlama seansında' diyabet hastaları kendi yüzlerini tokatlayarak ve gerinme hareketleri yaparak vücutlarındaki zehri atıp arındırıyor.
İngiliz yetkililer bugünkü mahkumiyet sonrası yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:
"Carr-Gomm, etkinliğin ilk gününde insülin almayı bıraktığını açıkladığında Xiao tarafından tebrik edildi. Ancak Carr-Gomm, iğneleri bıraktıktan sonra çok rahatsızlanmış ve Xiao, Carr-Gomm'un bakımı konusunda liderlik pozisyonunda olmasına rağmen ne insülin almaya başlamasını söylemiş ne de herhangi bir tıbbi yardım istemiştir. Ölümü, tokat terapisi etkinliğinde insülin iğnelerini yapmamasının doğrudan bir sonucudur."
Yetkililer, Hongchi Xiao'nun daha önce Avustralya'da yine diyabeti tedavi ettiğini ileri sürerek insülin almayı bırakan bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı. Olayda anne ve babası tarafından aynı etkinlikte insülini kesilen çocuk rahatsızlanmış, sözde şifacı bunun vücudun zehirlerden arınma süreci olduğu konusunda aileye güvence vermiş. Neticede küçük çocuk hayatını kaybetmişti.
Xiao'nun diyabet hastalarının insülini bıraktıktan sonra rahatsızlanmasına ve ölümle sonuçlanmasına rağmen bu kişilere yardımcı olmadığı veya acil sağlık ekiplerini çağırmadığı vurgulandı. Xiao'nun bu sözde tedaviye devam ettiğini belirten yetkililer, yaşlı kadının Xiao ile ilk olarak Temmuz 2016'da Bulgaristan'da düzenlenen bir Paida Lajin atölyesinde, sevmediği insülin enjeksiyonlarına alternatif ararken tanıştığı belirtildi.