https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/1086761143.html

Diyabet hastalarına 'akıllı insülin' tedavisi yolda: İnsülin enjeksiyonu haftada 1'e düşebilir

Diyabet hastalarına 'akıllı insülin' tedavisi yolda: İnsülin enjeksiyonu haftada 1'e düşebilir

Sputnik Türkiye

Farklı ülkelerden bir çok bilim insanının katıldığı projede, tip -1 diyabet hastalarının günlük hayatını kolaylaştıracak çözümler bulunmaya çalışılıyor... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T16:57+0300

2024-08-12T16:57+0300

2024-08-12T17:00+0300

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Dünya çapında milyonlarca tip- 1 diyabet hastasına yönelik yeni bir tedavi için önemli mesafe kat edildi. ABD, Avustralya ve Çin'deki 3 üniversitenin ortak çalışması sonucu, tip-1 diyabet hastalarının artık haftada 1 kez insülin iğne enjekte etmeleri yeterli olabilir. Glikoza duyarlı yeni insülin (GRI) tedavisi, halihazırda günde 10 defaya kadar tedavi uygulamak zorunda kalan tip-1 hastaları için adeta 'devrim' niteliğinde olabilir. Söz konusu tedavi çalışmaları, ABD'deki Stanford Üniversitesi, Avustralya'daki Monash Üniversitesi ve Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'ndeki ekiplerce yürütülüyor. Çalışmada ayrıca, glikoza duyarlı yeni insülin daha hızlı etki eden versiyonları için de eşzamanlı çalışma yapılıyor. Çalışma hakkında açıklama yapan Dr. Tim Heise, "Bu yenilik, her gün kan değerlerini kontrol etmek zorunda olan hastalara, hipoglisemiden kaçınarak glisemik kontrollerini dengelemeleri konusunda büyük ölçüde yardımcı olacak" diyor. Tip-1 diyabet nedir? Otoimmün hastalık kategorisine giren tip 1 diyabete pankreastaki insülin üreten beta hücrelerine saldırması sonucu nsülinin hiç ya da yetersiz üretilmesi neden olduğu hastalıktır. Ömür boyu enjeksiyon yapmak durumunda olan tip-1 hastaları, diyabet vakalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Tip 1 diyabet belirtileri nelerdir?Hastalığın en yaygın görülen belirtileri kilo kaybı, çok fazla su içme, sık idrara çıkma, yorgunluk ve açlık hissi olsa da görme bulanıkllığı ve nefes alma zorluğu gibi pek çok semptomu da tetikleyebilir. 2021'deki bulgulara göre, dünya üzerinde 8 milyondan fazla tip-1 diyabetli hasta bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/saglik-bakanligindan-kronik-hastaligi-bulunanlar-icin-sicak-hava-uyarisi-1086490153.html

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tip 1 diyabet tedavisi, tip-1 diyabet belirtileri, tip 1 diyabet