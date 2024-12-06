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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Hamas siyasi büro üyeleriyle bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T20:54+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek temasta bulundu. Bakanlık görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

20:54 06.12.2024 (güncellendi: 20:56 06.12.2024)
© FotoğrafHakan Fidan X
Hakan Fidan X - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelirken Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek temasta bulundu. Bakanlık görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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