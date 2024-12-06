https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakani-hakan-fidan-hamas-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1091262925.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Hamas siyasi büro üyeleriyle bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T20:54+0300
2024-12-06T20:54+0300
2024-12-06T20:56+0300
politika
dışişleri bakanlığı
hamas
hamas hareketi
hamas siyasi büro başkanlığı
doha
hakan fidan
israil
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek temasta bulundu. Bakanlık görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakanligindan-guney-kibrisa-silahlanma-tepkisi-1091261940.html
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dışişleri bakanlığı, hamas, hamas hareketi, hamas siyasi büro başkanlığı, doha, hakan fidan, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
20:54 06.12.2024 (güncellendi: 20:56 06.12.2024)
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelirken Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek temasta bulundu. Bakanlık görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.