https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/disisleri-bakani-hakan-fidan-hamas-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1091262925.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Hamas siyasi büro üyeleriyle bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T20:54+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya gelerek temasta bulundu. Bakanlık görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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