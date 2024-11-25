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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında istenen ceza açıklandı
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında istenen ceza açıklandı
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturmasında 9 ay cezaevinde tutuklu yargılanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ile Engin Polat tahliye edilmişti. Açılan vergi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T18:38+0300
2024-11-25T18:38+0300
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Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftine açılan vergi soruşturmasında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.Sabah'ın aktardığına göre İstanbul Anadolu 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'a açılan vergi soruşturmasının iddianamesi açıklandı. Polat ailesine açılan 'vergi kanuna muhalefet' soruşturmasında 7 şirkette toplam 510 milyon lira zarar tespit edildi. Hazırlanan iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve internet fenomeni Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şüpheli Dilan Polat soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Limited Şirket ile Anonim Şirket'in ne demek olduğunu bilmediğini ve devlete borçları varsa ödeyebileceklerini açıkladı. Eşi Engin Polat ise faturasız ve kayıtsız işlem yapmalarının imkansız olduğunu ifadesinde belirtti.İddianamede hazırlanan bilirkişi raporunda 15 şirketin 510 milyon lira kamu zararına yol açtığı şüpheliler için ise yetkileri oranında 'vergi usul kanuna muhalefet- sahte fatura düzenleme ve kullanma' suçlarından hapis cezaları talep edildi. Şüpheli Dilan Polat'a 16 yıl, eşi Engin Polat'a 5 şirkette yetkili olduğundan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer şüphelilere de 8 yıl ile 40 yıl arası hapis cezası istendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/dilan-polat-ile-engin-polat-bosanma-iddiasina-yanit-verdi-1090202182.html
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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında istenen ceza açıklandı

18:38 25.11.2024
© İHA / ELYESA KARATEPEDilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE
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Kara para aklama soruşturmasında 9 ay cezaevinde tutuklu yargılanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ile Engin Polat tahliye edilmişti. Açılan vergi soruşturmasında hazırlanan iddianamede Polat ailesinin 15 şirketinde 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi.
Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftine açılan vergi soruşturmasında 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sabah'ın aktardığına göre İstanbul Anadolu 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'a açılan vergi soruşturmasının iddianamesi açıklandı. Polat ailesine açılan 'vergi kanuna muhalefet' soruşturmasında 7 şirkette toplam 510 milyon lira zarar tespit edildi. Hazırlanan iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve internet fenomeni Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şüpheli Dilan Polat soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Limited Şirket ile Anonim Şirket'in ne demek olduğunu bilmediğini ve devlete borçları varsa ödeyebileceklerini açıkladı. Eşi Engin Polat ise faturasız ve kayıtsız işlem yapmalarının imkansız olduğunu ifadesinde belirtti.
İddianamede hazırlanan bilirkişi raporunda 15 şirketin 510 milyon lira kamu zararına yol açtığı şüpheliler için ise yetkileri oranında 'vergi usul kanuna muhalefet- sahte fatura düzenleme ve kullanma' suçlarından hapis cezaları talep edildi. Şüpheli Dilan Polat'a 16 yıl, eşi Engin Polat'a 5 şirkette yetkili olduğundan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer şüphelilere de 8 yıl ile 40 yıl arası hapis cezası istendiği belirtildi.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
TÜRKİYE
Dilan Polat ile Engin Polat boşanma iddiasına yanıt verdi
8 Kasım, 19:40
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