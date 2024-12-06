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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/denizbank-genel-muduru-hakan-ates-gorevini-birakti-yerine-gelen-isim-aciklandi-1091236527.html
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş görevini bıraktı: Yerine gelen isim açıklandı
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş görevini bıraktı: Yerine gelen isim açıklandı
Sputnik Türkiye
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Ateş'in yerine Garanti BBVA eski genel müdürü Recep Baştuğ'un geleceği açıklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:08+0300
2024-12-06T12:08+0300
ekonomi
recep baştuğ
denizbank
hakan ateş
garanti bbva
seçil erzan
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında iddianame hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın genel müdürlük görevinden ayrılacağını duyurdu. Ateş, kurum çalışanlarına bir mektup yazarken bankanın yönetim kurulunda görevini sürdüreceğini kaydetti. Ateş'in yerine ise Garanti BBVA eski genel müdürü Recep Baştuğ'un geleceği açıklandı. 27 yıllık dönem kapandıDenizbank'ta 1997'de başlayan Hakan Ateş dönemi sona erdi. Banka tarafından çalışanlara yapılan duyuruda Ateş'in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ'un getirildiği duyuruldu. Bildirimde Hakan Ateş'in yönetim kurulu üyeliği göreviyle banka bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Recep Baştuğ ile ilgili olarak da düzenleyici otoritenin onayıyla 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle göreve başlayacağı ifade edildi.Çalışanlara veda mektubu gönderdiDenizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değinen Ateş, 27 yıllık zorlu yolculukta kendisine destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve mektubunu “Mesajımın en başında da söylediğim gibi; sizlere veda etmiyorum, yeni bir merhaba diyorum. Denizciler; şimdi, yeniden, tam yol ileri!!!” cümleleriyle sonlandırdıHakan Ateş kimdir?DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kariyerine 1981 yılında İş Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başladı. 1997 yılından itibaren DenizBank’ta Kurucu Genel Müdür olarak görev alan Hakan Ateş hakkında bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı ve kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Recep Baştuğ kimdir?Ateş'in yerine genel müdürlük koltuğuna oturacak olan Recep Baştuğ kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı.1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.Baştuğ, daha sonra Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Baştuğ, bu görevlerinin ardından Eylül 2019 itibarıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Baştuğ, 2024 Ağustos'unda görevinden ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/denizbank-genel-muduru-hakan-ates-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mahkeme-iddianameyi-kabul-etmedi-1090883934.html
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş görevini bıraktı: Yerine gelen isim açıklandı

12:08 06.12.2024
© Fotoğraf : TwitterDenizbank, Hakan Ateş
Denizbank, Hakan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Ateş'in yerine Garanti BBVA eski genel müdürü Recep Baştuğ'un geleceği açıklandı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında iddianame hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın genel müdürlük görevinden ayrılacağını duyurdu. Ateş, kurum çalışanlarına bir mektup yazarken bankanın yönetim kurulunda görevini sürdüreceğini kaydetti. Ateş'in yerine ise Garanti BBVA eski genel müdürü Recep Baştuğ'un geleceği açıklandı.

27 yıllık dönem kapandı

Denizbank'ta 1997'de başlayan Hakan Ateş dönemi sona erdi. Banka tarafından çalışanlara yapılan duyuruda Ateş'in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ'un getirildiği duyuruldu. Bildirimde Hakan Ateş'in yönetim kurulu üyeliği göreviyle banka bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Recep Baştuğ ile ilgili olarak da düzenleyici otoritenin onayıyla 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle göreve başlayacağı ifade edildi.

Çalışanlara veda mektubu gönderdi

Denizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değinen Ateş, 27 yıllık zorlu yolculukta kendisine destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve mektubunu “Mesajımın en başında da söylediğim gibi; sizlere veda etmiyorum, yeni bir merhaba diyorum. Denizciler; şimdi, yeniden, tam yol ileri!!!” cümleleriyle sonlandırdı

Hakan Ateş kimdir?

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kariyerine 1981 yılında İş Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başladı. 1997 yılından itibaren DenizBank’ta Kurucu Genel Müdür olarak görev alan Hakan Ateş hakkında bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı ve kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Recep Baştuğ kimdir?

Ateş'in yerine genel müdürlük koltuğuna oturacak olan Recep Baştuğ kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda başladı.
1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
Baştuğ, daha sonra Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Baştuğ, bu görevlerinin ardından Eylül 2019 itibarıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Baştuğ, 2024 Ağustos'unda görevinden ayrılmıştı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme 'iddianameyi' kabul etmedi
27 Kasım, 13:48
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