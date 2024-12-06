https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/deniz-akkaya-hakkinda-gozalti-karari-cikmisti-unlu-manken-9-gundur-firari-1091227343.html
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı: 'Ünlü manken 9 gündür firari'
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı: 'Ünlü manken 9 gündür firari'
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Kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamalarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında 26 Kasım’da gözaltı kararı verildi. Ancak ünlü manken... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T08:38+0300
2024-12-06T08:38+0300
2024-12-06T08:39+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü manken Deniz Akkaya hakkında tehdit ve hakaret suçları nedeniyle soruşturma başlattı. 26 Kasım’da verilen gözaltı kararına rağmen Deniz Akkaya halen bulunamadı.Sabah Gazetesi’nden Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, Deniz Akkaya tam 9 gündür firari durumda. Ünlü mankenin nerede olduğu hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.Savcılığa mevcutlu olarak götürülecekYetkililer, Deniz Akkaya’nın yakalanmasının ardından adliyeye mevcutlu olarak götürülerek savcılıkta ifade vereceğini açıkladı. Ancak bugüne kadar gözaltı kararı uygulanamadı.Tüm bu gelişmelere rağmen Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Takipçileri ise bu durumu eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.Deniz Akkaya kimdir?Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Deniz Akkaya, kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra televizyon dünyasında sunuculuk ve oyunculuk yapan Akkaya, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteoroloji-tum-turkiyeyi-uyardi-acil-tedbir-cagrisi-geldi-1091226210.html
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deniz akkaya, magazin, magazin, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, firar, firari
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı çıkmıştı: 'Ünlü manken 9 gündür firari'
08:38 06.12.2024 (güncellendi: 08:39 06.12.2024)
Kızıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamalarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında 26 Kasım’da gözaltı kararı verildi. Ancak ünlü manken halen gözaltına alınamadı. 9 gündür firari durumda olan Akkaya, sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü manken Deniz Akkaya hakkında tehdit ve hakaret suçları nedeniyle soruşturma başlattı. 26 Kasım’da verilen gözaltı kararına rağmen Deniz Akkaya halen bulunamadı.
Sabah Gazetesi’nden Oğuzhan Uysal’ın haberine göre, Deniz Akkaya tam 9 gündür firari durumda. Ünlü mankenin nerede olduğu hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Savcılığa mevcutlu olarak götürülecek
Yetkililer, Deniz Akkaya’nın yakalanmasının ardından adliyeye mevcutlu olarak götürülerek savcılıkta ifade vereceğini açıkladı. Ancak bugüne kadar gözaltı kararı uygulanamadı.
Tüm bu gelişmelere rağmen Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Takipçileri ise bu durumu eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.
Bir dönemin en popüler modellerinden biri olan Deniz Akkaya, kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra televizyon dünyasında sunuculuk ve oyunculuk yapan Akkaya, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.