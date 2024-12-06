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Cebinde sadece 150 TL' si vardı: Kendi işinin sahibi oldu
Cebinde sadece 150 TL' si vardı: Kendi işinin sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de zorlu bir süreçten geçerken cebinde kalan 150 TL ile katıldığı destek programıya kendi işinin sahibi oldu. Fatma Öztürk, endüstriyel temizlik... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:10+0300
2024-12-06T14:10+0300
2024-12-06T15:24+0300
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Kırşehir'de yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.3 yıl sonra her şey değiştiİş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ankarali-turgutun-kizi-kotu-haberi-duyurdu-ne-olur-beni-birakma-1091231490.html
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kosgeb, iş, iş yeri
Cebinde sadece 150 TL' si vardı: Kendi işinin sahibi oldu
14:10 06.12.2024 (güncellendi: 15:24 06.12.2024)
Kırşehir'de zorlu bir süreçten geçerken cebinde kalan 150 TL ile katıldığı destek programıya kendi işinin sahibi oldu. Fatma Öztürk, endüstriyel temizlik malzemeleri sektörüne adım attı.
Kırşehir'de yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.
3 yıl sonra her şey değişti
İş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum” diye konuştu.