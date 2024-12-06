https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/cebinde-sadece-150-tlsi-vardi-kendi-isinin-sahibi-oldu-1091242437.html

Cebinde sadece 150 TL' si vardı: Kendi işinin sahibi oldu

Cebinde sadece 150 TL' si vardı: Kendi işinin sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Kırşehir'de zorlu bir süreçten geçerken cebinde kalan 150 TL ile katıldığı destek programıya kendi işinin sahibi oldu. Fatma Öztürk, endüstriyel temizlik... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:10+0300

2024-12-06T14:10+0300

2024-12-06T15:24+0300

türkiye

kosgeb

iş

iş yeri

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Kırşehir'de yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.3 yıl sonra her şey değiştiİş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum” diye konuştu.

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