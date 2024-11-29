https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/prof-dr-canan-karatay-tursunun-sirrini-acikladi-olmazsa-olmazlarini-siraladi-tursu-salatasi-1090962692.html

Prof. Dr. Canan Karatay turşunun sırrını açıkladı, olmazsa olmazlarını sıraladı: Turşu salatası tarifini de verdi

Prof. Dr. Canan Karatay turşunun sırrını açıkladı, olmazsa olmazlarını sıraladı: Turşu salatası tarifini de verdi

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2024-11-29T11:27+0300

2024-11-29T11:27+0300

2024-11-29T12:00+0300

sağlik

turşu

turşu suyu

canan karatay

karatay

lahana

salata

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Asırlardır doğal bir antibiyotik olarak bilinen turşu ve turşu suyu, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri. Prof. Dr. Canan Karatay, turşu suyunun sağlık üzerindeki faydalarına dikkat çekerek, herkesin kış sebzelerinden doğal turşular hazırlaması gerektiğini vurguladı. Karatay, turşu da olmazsa olmaz sebzeleri açıklarken salata tarifiğini verdi. Peki, turşuya hangi sebzeler konulur? Turşu ve suyunun faydaları nelerdir? Bakliyatlarla neden turşu yenilir? Canımız neden turşu çeker? Turşu salatasına hangi sebzeler konulur? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın turşu tarifi...Canan Karatay turşu ve turşu suyunun faydalarını açıkladıCanan Karatay, "Turşu gerçekten çok önemli, doğal antibiyotik. Çok tuzlu denilerek uzun süre yasaklandı. Turşu kış sebzeleri, yeşil domatesle de yapılır. Turşu ve turşu suyu sağlık bahşeden önemli besinlerdir ve evde doğal şartlarda yapılacak. Doğal fermantasyona girmiş olan her şey hastalık yapmaz. Doğal fermente olduğu zaman probiyotik ve probiyotik canlı bakteri demek" dedi.Turşu salatası tarifini açıkladı: Turşuya hangi sebzeler konur?"Turşu suyu da öyle, sebze de bulunan mineral ve vitaminlerin hepsi oraya geliyor" diyen Karatay, turşunun içinde olması gereken sebzeleri de sıraladı. Karatay, "Ayrıca sebzenin kendisi; karnıbahar, pancar, lahana, kereviz, soğan ve sarımsak olabilir, bunların hepsi kış sebzeleridir. Bunu turşu haline getirdiğimiz de gerçek fermantasyon olacak. Yani en aşağı 3 ila 6 ay mutlaka geçecek. Lahana turşusu çok önemli. Salata olarak yapılabilir. Turşusunun salatası da yapılır, suyu da içilir. Lahana ve soğan salatası tuzla ovularak üstüne limon sıkıp isterseniz zeytinyağı ya da doğal bir sirke eklenebilir. Virüs, bakterileri, toksinleri, parazitleri, bitleri öldürür" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karatay sözlerini şöyle sürdürdü:Bakliyatlar neden turşuyla yenir?"Bakliyatların hazmı zordur, fermente olan probiyotikler bunu kolaylaştırır. Bakliyat dediğimiz zaman gaz yapar, turşuyla yememizin sebebi gazı alması ve bağırsakların iyi çalışmasını sağlar."

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