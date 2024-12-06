https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/borsada-eylulden-bu-yana-bir-ilk-10-bin-puani-asti-1091254278.html
Borsada eylülden bu yana bir ilk: 10 bin puanı aştı
Borsada eylülden bu yana bir ilk: 10 bin puanı aştı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor. BIST 100 endeksi, 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin seviyesinin üzerine çıktı. Yükselişte açığa satış yasağının... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:34+0300
2024-12-06T16:34+0300
2024-12-06T16:34+0300
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Borsada eylülden bu yana bir ilk: 10 bin puanı aştı
Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor. BIST 100 endeksi, 26 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin seviyesinin üzerine çıktı. Yükselişte açığa satış yasağının kaldırılması etkili oldu.