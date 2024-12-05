https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/dogal-gaz-odemelerinin-gazprombanka-yapilmasi-mecburiyeti-kaldirildi-1091219831.html
Doğal gaz ödemelerinin Gazprombank'a yapılması mecburiyeti kaldırıldı
Doğal gaz ödemelerinin Gazprombank'a yapılması mecburiyeti kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, doğalgaz ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması zorunluluğunu kaldırdı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T22:42+0300
2024-12-05T22:42+0300
2024-12-05T22:42+0300
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vladimir putin
gazprombank
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Devlet Başkanı Vladimir Putin imzası ile yayımlanan kararnamede, yabancı alıcıların yaptırımlar kaldırılana kadar Rus gaz tedariki için Gazprombank aracılığıyla ödeme yapma zorunluluğu hükmü iptal edildi.Kararname, 30 Aralık 2022 tarihli 922 sayılı kararnamenin 1. maddesinin beşinci fıkrasını geçersiz kılıyor. Kararnameye göre, yabancı şirketler Rus gazı için ödemelerini artık doğrudan Gazprombank'taki bir hesap üzerinden değil, üçüncü taraflar aracılığıyla Rus tedarikçinin ruble hesabına para yatırarak ya da diğer Rus bankalarında döviz bozdurarak yapabilecek.ABD, Kasım ayı sonunda Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı.Ayrıca kararnamede Rus gazı için ödeme yükümlülüğü, Rus tedarikçinin yabancı alıcıya karşı olan karşı taleplerinin mahsup edilmesi suretiyle tamamen veya kısmen sona erdirilebilecek.Buna ek olarak kararnamede, yabancı alıcının gaz tedarikine ilişkin borcunun Rus tedarikçinin yetkili bir bankadaki hesabına ruble olarak yatırılması suretiyle geri ödenmesinin, gaz tedarikinin yeniden başlatılması için temel teşkil ettiği ifade edildi.Kararname 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.Gazprombank'a yönelik yaptırım kararı alınmıştıKasım ayı sonunda ABD, Rus gaz ve petrolünün yanı sıra diğer dış ödemelerin de yapıldığı Gazprombank'a yaptırım kararı almıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin yaptığı konuşmasında, “Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz” cümlesini kaydetmişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulamasının ardından Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ve Türkiye ile gaz için ödeme şekli konusunda çalıştığını, şirketlerin diyalog halinde olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/enerji-bakani-bayraktardan-gazprom-yorumu-abd-rusyayi-degil-turkiyeyi-hedef-aliyor--1090833228.html
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rusya, vladimir putin, gazprombank, abd, yaptırım, kararname, alparslan bayraktar, aleksandr novak
rusya, vladimir putin, gazprombank, abd, yaptırım, kararname, alparslan bayraktar, aleksandr novak
Doğal gaz ödemelerinin Gazprombank'a yapılması mecburiyeti kaldırıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, doğalgaz ödemelerinin Gazprombank aracılığıyla yapılması zorunluluğunu kaldırdı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin imzası ile yayımlanan kararnamede, yabancı alıcıların yaptırımlar kaldırılana kadar Rus gaz tedariki için Gazprombank aracılığıyla ödeme yapma zorunluluğu hükmü iptal edildi.
Kararname, 30 Aralık 2022 tarihli 922 sayılı kararnamenin 1. maddesinin beşinci fıkrasını geçersiz kılıyor. Kararnameye göre, yabancı şirketler Rus gazı için ödemelerini artık doğrudan Gazprombank'taki bir hesap üzerinden değil, üçüncü taraflar aracılığıyla Rus tedarikçinin ruble hesabına para yatırarak ya da diğer Rus bankalarında döviz bozdurarak yapabilecek.
ABD, Kasım ayı sonunda Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı.
Ayrıca kararnamede Rus gazı için ödeme yükümlülüğü, Rus tedarikçinin yabancı alıcıya karşı olan karşı taleplerinin mahsup edilmesi suretiyle tamamen veya kısmen sona erdirilebilecek.
Buna ek olarak kararnamede, yabancı alıcının gaz tedarikine ilişkin borcunun Rus tedarikçinin yetkili bir bankadaki hesabına ruble olarak yatırılması suretiyle geri ödenmesinin, gaz tedarikinin yeniden başlatılması için temel teşkil ettiği ifade edildi.
Kararname 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.
Gazprombank'a yönelik yaptırım kararı alınmıştı
Kasım ayı sonunda ABD, Rus gaz ve petrolünün yanı sıra diğer dış ödemelerin de yapıldığı Gazprombank'a yaptırım kararı almıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin yaptığı konuşmasında, “Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz” cümlesini kaydetmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin Gazprombank'a yaptırım uygulamasının ardından Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ve Türkiye ile gaz için ödeme şekli konusunda çalıştığını, şirketlerin diyalog halinde olduğunu duyurmuştu.