https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/avustralyada-bir-sinagog-atese-verildi-2-kisi-yaralandi-1091229193.html

Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi: 2 kişi yaralandı

Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Melbourne kentindeki sinagoga yerel saatle 04.00 civarı düzenlenen saldırıda bina ateşe verildi. Sabah duası için sinagogda bulunan az sayıda... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:31+0300

2024-12-06T10:31+0300

2024-12-06T10:31+0300

dünya

victoria

yangın

melbourne

anthony albanese

sinagog

avustralya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091230170_0:210:1710:1171_1920x0_80_0_0_f30dd7a4e48d110092b9afda2fc9fc5b.jpg

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in "nefret eylemi" diyerek kınadığı olayda yerel saatle sabaha karşı 04.00'te Melbourne'deki Adass İsrail sinagoguna iki şüpheli ateşe verdi. İçeride çok az sayıda kişinin bulunduğu ve yangın binayı sarmadan dışarı çıktıkları ifade edildi. Sabah duası için sinagogda bulunan görgü tanıkları, iki kişinin 'yangın bombası' attıklarını ve 2 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Polis yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüklerini ancak yine de soruşturma sonunda açıklama yapacaklarını ifade etti. Victoria eyaleti itfaiyesi, yangın ihbarı sonrasında yerel saatle 04.18 civarında olay yerine geldiklerini ifade ederek "İtfaiyeciler olay yerine vardıklarında tek katlı, 30 metreye 20 metrelik binanın tamamen alevler içinde olduğunu gördü" açıklamasını yaptı. Başbakan Albanese ise olayın "Açıkça toplumda korku yaratmayı amaçladığını" vurgulayarak "Antisemitizme karşı sıfır toleransım var" ifadelerini kullandı. Adass İsrail sinagogunun yönetiminde bulunan Benjamin Klein, 2 maskeli kişinin binanın içine yanıcı maddeler döktüğünü 'her şeyin çok hızlı geliştiğini' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html

victoria

melbourne

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

victoria, yangın, melbourne, anthony albanese, sinagog, avustralya