https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/avustralyada-bir-sinagog-atese-verildi-2-kisi-yaralandi-1091229193.html
Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi: 2 kişi yaralandı
Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Melbourne kentindeki sinagoga yerel saatle 04.00 civarı düzenlenen saldırıda bina ateşe verildi. Sabah duası için sinagogda bulunan az sayıda... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:31+0300
2024-12-06T10:31+0300
2024-12-06T10:31+0300
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in "nefret eylemi" diyerek kınadığı olayda yerel saatle sabaha karşı 04.00'te Melbourne'deki Adass İsrail sinagoguna iki şüpheli ateşe verdi. İçeride çok az sayıda kişinin bulunduğu ve yangın binayı sarmadan dışarı çıktıkları ifade edildi. Sabah duası için sinagogda bulunan görgü tanıkları, iki kişinin 'yangın bombası' attıklarını ve 2 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Polis yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüklerini ancak yine de soruşturma sonunda açıklama yapacaklarını ifade etti. Victoria eyaleti itfaiyesi, yangın ihbarı sonrasında yerel saatle 04.18 civarında olay yerine geldiklerini ifade ederek "İtfaiyeciler olay yerine vardıklarında tek katlı, 30 metreye 20 metrelik binanın tamamen alevler içinde olduğunu gördü" açıklamasını yaptı. Başbakan Albanese ise olayın "Açıkça toplumda korku yaratmayı amaçladığını" vurgulayarak "Antisemitizme karşı sıfır toleransım var" ifadelerini kullandı. Adass İsrail sinagogunun yönetiminde bulunan Benjamin Klein, 2 maskeli kişinin binanın içine yanıcı maddeler döktüğünü 'her şeyin çok hızlı geliştiğini' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html
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victoria, yangın, melbourne, anthony albanese, sinagog, avustralya
victoria, yangın, melbourne, anthony albanese, sinagog, avustralya
Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi: 2 kişi yaralandı
Avustralya'nın Melbourne kentindeki sinagoga yerel saatle 04.00 civarı düzenlenen saldırıda bina ateşe verildi. Sabah duası için sinagogda bulunan az sayıda kişi hızlıca dışarı çıkarken 2 kişi yaralandı. Avustralya Başbakanı Albanese, saldırının bir 'nefret saldırısı' olduğunu belirterek olayı kınadı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in "nefret eylemi" diyerek kınadığı olayda yerel saatle sabaha karşı 04.00'te Melbourne'deki Adass İsrail sinagoguna iki şüpheli ateşe verdi. İçeride çok az sayıda kişinin bulunduğu ve yangın binayı sarmadan dışarı çıktıkları ifade edildi.
Sabah duası için sinagogda bulunan görgü tanıkları, iki kişinin 'yangın bombası' attıklarını ve 2 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Polis yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüklerini ancak yine de soruşturma sonunda açıklama yapacaklarını ifade etti.
Victoria eyaleti itfaiyesi, yangın ihbarı sonrasında yerel saatle 04.18 civarında olay yerine geldiklerini ifade ederek "İtfaiyeciler olay yerine vardıklarında tek katlı, 30 metreye 20 metrelik binanın tamamen alevler içinde olduğunu gördü" açıklamasını yaptı.
Başbakan Albanese ise olayın "Açıkça toplumda korku yaratmayı amaçladığını" vurgulayarak "Antisemitizme karşı sıfır toleransım var" ifadelerini kullandı. Adass İsrail sinagogunun yönetiminde bulunan Benjamin Klein, 2 maskeli kişinin binanın içine yanıcı maddeler döktüğünü 'her şeyin çok hızlı geliştiğini' belirtti.