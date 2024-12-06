Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda serbest kıyafet dönemi sona erdi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/arkeologlar-heyecanli-turkiyede-yeni-bulunan-gizemli-lahit-her-seyi-degistirebilir-noel-babanin-1091234689.html
Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?
Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?
Sputnik Türkiye
Antalya’da bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yapılan kazılarda, tarihin derinliklerinden gelen bir lahit keşfedildi. "Noel Baba" olarak bilinen Aziz... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:07+0300
2024-12-06T12:07+0300
aziz nikola günü
aziz nicolaus anıt müzesi
aziz nikolas anıt müzesi
aziz nikolas kilisesi
aziz nikolas
yaşam
noel
noel
noel
noel baba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091235810_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_94900f943de0f7e7352922b8497d8b77.png
Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yıllardır süren kazılar, yepyeni bir sırrı ortaya çıkardı. Kazılar sırasında, kilisenin güney avlusundaki iki katlı yapı içinde yerel kireç taşından yapılmış bir lahit gün yüzüne çıkarıldı. Bu olağanüstü buluş, bölgenin tarihine ve Hristiyan dünyasının sembollerinden biri olan Aziz Nikolaos’a ışık tutabilir.Lahdin özellikleri arkeologları heyecanlandırdıHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık’ın başkanlığındaki ekip, 20 metre uzunluğundaki iki katlı yapıda yürütülen sondaj çalışmaları sırasında lahdin kapağına ulaştı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu lahit, kireç taşından yapılmış ve beşik çatılı bir yapıya sahip. İlk değerlendirmelere göre, bölgedeki diğer lahitlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor.Lahdin gizemi: Yazıt beklentisiDr. Fındık, lahdin tamamen gün yüzüne çıkarılmasının zaman alacağını ve en büyük beklentilerinin lahdin üzerinde bir yazıt bulmak olduğunu ifade etti. Bu yazıt, lahdin kime ait olduğunu ve hangi dönemde yapıldığını netleştirebilir. Şu ana kadar yalnızca kapağı ve küçük bir kısmı açığa çıkarılan lahit, bilim dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.Hayvan kemikleri ve kandiller: Bir gömü yeri mi?Lahde ulaşmadan önce bulunan hayvan kemikleri ve pişmiş toprak kandil parçaları, buranın bir gömü alanı olduğuna işaret ediyor. Bu buluntular, Aziz Nikolaos’un mezarına dair tarihi kaynakları destekler nitelikte. Araştırmacılar, bölgedeki arkeolojik çalışmaların kilisenin tarihine dair daha fazla ipucu vereceğini düşünüyor.Aziz Nikolaos’un mezarı mı?Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos’un mezar yeri, tarihçiler ve arkeologlar için uzun zamandır bir sır. Bazı kaynaklara göre, Aziz Nikolaos’un Myra kentinin kutsal alanı yakınlarında bir yere gömüldüğü ifade ediliyor. Lahdin, bu kutsal alanla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.Doç. Dr. Fındık, bu keşfin Aziz Nikolaos’un mezar yeriyle ilgili sorulara ışık tutabileceğini belirterek, "Bu buluntu, belki de Aziz Nikolaos’un mezar yerini doğrulayan en güçlü arkeolojik veri olabilir" dedi.Kazılar geleceğe miras bırakıyorKültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar, yalnızca bölge tarihine değil, dünya mirasına da önemli katkılar sunuyor. Aziz Nikolaos Kilisesi’nde bulunan bu lahit, yalnızca Hristiyan dünyasının değil, tüm insanlığın dikkatini bu kadim coğrafyaya çekiyor.Sonraki adımlarArkeologlar, lahdi tamamen ortaya çıkarmak ve detaylı incelemeler yapmak için çalışmalara devam ediyor. Lahdin kimliği ve dönemi, yapılacak analizler sonrası netleşecek. Ancak bu keşif şimdiden dünya çapında büyük bir heyecan yaratmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/noel-babanin-gercek-yuzu-1700-yil-sonra-ortaya-cikti-1091190952.html
aziz nikolas anıt müzesi
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091235810_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_00f7ca313769e30bb72e7eac508a9305.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aziz nikolaos kilisesi, noel baba mezarı, demre antalya, arkeolojik keşif, hristiyan hac merkezi, st. nicholas lahdi, antik myra kenti, bizans dönemi kalıntıları, unesco dünya mirası, inanç turizmi türkiye, aziz nikolaos anıt müzesi, demre kazı çalışmaları, noel baba efsanesi, antalya tarihi eserler, aziz nikolaos'un mucizeleri
aziz nikolaos kilisesi, noel baba mezarı, demre antalya, arkeolojik keşif, hristiyan hac merkezi, st. nicholas lahdi, antik myra kenti, bizans dönemi kalıntıları, unesco dünya mirası, inanç turizmi türkiye, aziz nikolaos anıt müzesi, demre kazı çalışmaları, noel baba efsanesi, antalya tarihi eserler, aziz nikolaos'un mucizeleri

Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?

12:07 06.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturArkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?
Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Antalya’da bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yapılan kazılarda, tarihin derinliklerinden gelen bir lahit keşfedildi. "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos’un mezar yeriyle bağlantılı olabileceği düşünülen bu lahit, Hristiyan dünyası için önemli bir buluntu olabilir ve 'Noel Baba'nın Anadolu'da yaşamış olduğu da kesin kanıtlara dayandırılabilir.
Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yıllardır süren kazılar, yepyeni bir sırrı ortaya çıkardı. Kazılar sırasında, kilisenin güney avlusundaki iki katlı yapı içinde yerel kireç taşından yapılmış bir lahit gün yüzüne çıkarıldı. Bu olağanüstü buluş, bölgenin tarihine ve Hristiyan dünyasının sembollerinden biri olan Aziz Nikolaos’a ışık tutabilir.

Lahdin özellikleri arkeologları heyecanlandırdı

© AAArkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?
Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?
© AA
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık’ın başkanlığındaki ekip, 20 metre uzunluğundaki iki katlı yapıda yürütülen sondaj çalışmaları sırasında lahdin kapağına ulaştı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu lahit, kireç taşından yapılmış ve beşik çatılı bir yapıya sahip. İlk değerlendirmelere göre, bölgedeki diğer lahitlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Lahdin gizemi: Yazıt beklentisi

Dr. Fındık, lahdin tamamen gün yüzüne çıkarılmasının zaman alacağını ve en büyük beklentilerinin lahdin üzerinde bir yazıt bulmak olduğunu ifade etti. Bu yazıt, lahdin kime ait olduğunu ve hangi dönemde yapıldığını netleştirebilir. Şu ana kadar yalnızca kapağı ve küçük bir kısmı açığa çıkarılan lahit, bilim dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Hayvan kemikleri ve kandiller: Bir gömü yeri mi?

Lahde ulaşmadan önce bulunan hayvan kemikleri ve pişmiş toprak kandil parçaları, buranın bir gömü alanı olduğuna işaret ediyor. Bu buluntular, Aziz Nikolaos’un mezarına dair tarihi kaynakları destekler nitelikte. Araştırmacılar, bölgedeki arkeolojik çalışmaların kilisenin tarihine dair daha fazla ipucu vereceğini düşünüyor.

Aziz Nikolaos’un mezarı mı?

Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos’un mezar yeri, tarihçiler ve arkeologlar için uzun zamandır bir sır. Bazı kaynaklara göre, Aziz Nikolaos’un Myra kentinin kutsal alanı yakınlarında bir yere gömüldüğü ifade ediliyor. Lahdin, bu kutsal alanla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
Doç. Dr. Fındık, bu keşfin Aziz Nikolaos’un mezar yeriyle ilgili sorulara ışık tutabileceğini belirterek, "Bu buluntu, belki de Aziz Nikolaos’un mezar yerini doğrulayan en güçlü arkeolojik veri olabilir" dedi.

Kazılar geleceğe miras bırakıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar, yalnızca bölge tarihine değil, dünya mirasına da önemli katkılar sunuyor. Aziz Nikolaos Kilisesi’nde bulunan bu lahit, yalnızca Hristiyan dünyasının değil, tüm insanlığın dikkatini bu kadim coğrafyaya çekiyor.

Sonraki adımlar

Arkeologlar, lahdi tamamen ortaya çıkarmak ve detaylı incelemeler yapmak için çalışmalara devam ediyor. Lahdin kimliği ve dönemi, yapılacak analizler sonrası netleşecek. Ancak bu keşif şimdiden dünya çapında büyük bir heyecan yaratmış durumda.
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
YAŞAM
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Dün, 11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала