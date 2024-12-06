https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/arkeologlar-heyecanli-turkiyede-yeni-bulunan-gizemli-lahit-her-seyi-degistirebilir-noel-babanin-1091234689.html

Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?

Arkeologlar heyecanlı, Türkiye'de yeni bulunan gizemli lahit her şeyi değiştirebilir: Noel Baba’nın mezarı mı bulundu?

Sputnik Türkiye

Antalya’da bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yapılan kazılarda, tarihin derinliklerinden gelen bir lahit keşfedildi. "Noel Baba" olarak bilinen Aziz... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T12:07+0300

2024-12-06T12:07+0300

2024-12-06T12:07+0300

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Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi’nde yıllardır süren kazılar, yepyeni bir sırrı ortaya çıkardı. Kazılar sırasında, kilisenin güney avlusundaki iki katlı yapı içinde yerel kireç taşından yapılmış bir lahit gün yüzüne çıkarıldı. Bu olağanüstü buluş, bölgenin tarihine ve Hristiyan dünyasının sembollerinden biri olan Aziz Nikolaos’a ışık tutabilir.Lahdin özellikleri arkeologları heyecanlandırdıHatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık’ın başkanlığındaki ekip, 20 metre uzunluğundaki iki katlı yapıda yürütülen sondaj çalışmaları sırasında lahdin kapağına ulaştı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu lahit, kireç taşından yapılmış ve beşik çatılı bir yapıya sahip. İlk değerlendirmelere göre, bölgedeki diğer lahitlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor.Lahdin gizemi: Yazıt beklentisiDr. Fındık, lahdin tamamen gün yüzüne çıkarılmasının zaman alacağını ve en büyük beklentilerinin lahdin üzerinde bir yazıt bulmak olduğunu ifade etti. Bu yazıt, lahdin kime ait olduğunu ve hangi dönemde yapıldığını netleştirebilir. Şu ana kadar yalnızca kapağı ve küçük bir kısmı açığa çıkarılan lahit, bilim dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.Hayvan kemikleri ve kandiller: Bir gömü yeri mi?Lahde ulaşmadan önce bulunan hayvan kemikleri ve pişmiş toprak kandil parçaları, buranın bir gömü alanı olduğuna işaret ediyor. Bu buluntular, Aziz Nikolaos’un mezarına dair tarihi kaynakları destekler nitelikte. Araştırmacılar, bölgedeki arkeolojik çalışmaların kilisenin tarihine dair daha fazla ipucu vereceğini düşünüyor.Aziz Nikolaos’un mezarı mı?Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos’un mezar yeri, tarihçiler ve arkeologlar için uzun zamandır bir sır. Bazı kaynaklara göre, Aziz Nikolaos’un Myra kentinin kutsal alanı yakınlarında bir yere gömüldüğü ifade ediliyor. Lahdin, bu kutsal alanla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.Doç. Dr. Fındık, bu keşfin Aziz Nikolaos’un mezar yeriyle ilgili sorulara ışık tutabileceğini belirterek, "Bu buluntu, belki de Aziz Nikolaos’un mezar yerini doğrulayan en güçlü arkeolojik veri olabilir" dedi.Kazılar geleceğe miras bırakıyorKültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar, yalnızca bölge tarihine değil, dünya mirasına da önemli katkılar sunuyor. Aziz Nikolaos Kilisesi’nde bulunan bu lahit, yalnızca Hristiyan dünyasının değil, tüm insanlığın dikkatini bu kadim coğrafyaya çekiyor.Sonraki adımlarArkeologlar, lahdi tamamen ortaya çıkarmak ve detaylı incelemeler yapmak için çalışmalara devam ediyor. Lahdin kimliği ve dönemi, yapılacak analizler sonrası netleşecek. Ancak bu keşif şimdiden dünya çapında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/noel-babanin-gercek-yuzu-1700-yil-sonra-ortaya-cikti-1091190952.html

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