Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, 150 bin Suriyeli’ye ulaşamadı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/noel-babanin-gercek-yuzu-1700-yil-sonra-ortaya-cikti-1091190952.html
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes, yüksek teknolojiyi kullanarak Noel Baba kavramına ilham veren gerçek hayattaki Demreli Aziz Nikolaos'ın yüzünü aslına... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:47+0300
2024-12-05T11:47+0300
yaşam
noel baba
aziz nikolas
myra antik kenti
demre
aziz nikolas kilisesi
aziz niklaos
santa claus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091191525_0:208:1080:816_1920x0_80_0_0_e4fc9485f22825a5e27ade5ad8a37c25.jpg
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes ve ekibi, yüksek teknoloji tasarım uygulamalarını kullanarak kaynaklarda yer alan tasvir ve bölgeye özgü kültürel ırk özelliklerini içeren verilerle binlerce yıl önce yaşamış yüzleri, gerçeğe yakın görselini ortaya çıkartıyor. Kaynaklarının gazete makaleleri, bilimsel araştırma sonuçları, çevrimiçi medya, kitaplar ve akademik dergiler olduğunu vurgulayan Moraes, Hristiyan aleminin 24 Aralık'ta kutladığı Noel öncesinde Noel Baba (Santa Claus) kavramına ilham olan Türkiye'nin Demre ilçesinde yaşamış Aziz Nikolaos'ın yüzünü yeniden yapılandırdı. Gerçek yüzü milyonlarca kez çizilen illüstrasyonlara çok benziyorMoraes, dördüncü yüzyıl azizinin "istatistiksel projeksiyonlara" ve "sanatsal" yoruma dayalı olarak geniş bir alın, ince dudaklar ve yuvarlak bir burunla tasvir edildiğini söyledi. Pen News medyaya röportaj veren tasarımcı, Aziz Nikolaos'un MS 343'te yani hiç kimse fotoğrafını çekemeden çok önce ölmüş olsa da, ortaya çıkardıkları 3 boyutlu görüntülerin onun yüzünün hem "güçlü" hem de "nazik" özelliklerini ortaya koyduğunu belirtti. "Kafatası çok sağlam bir görünüme sahip ve yatay eksendeki boyutları ortalamadan daha büyük olduğundan güçlü bir yüz oluşturuyor" diyen 3D tasarımcısı Cicero Moraes, "Bu özellik, kalın bir sakalla birleştiğinde Noel Baba'yı düşündüğümüzde aklımıza gelen figürü çok andırıyor" ifadelerini kullandı. Antalya'nın bugünkü ismiyle Demre ilçesinde MS 343'te yaşayan Aziz Nikolaos, yalnızca iyi huylu ve uslu çocuklara hediye vermesiyle bilinen bir din adamıydı ve ilk olarak Hollandalı halk figürü Sinterklaas'a ilham verdi. Daha sonra Noel zamanı ABD'de çocuklara oyuncak getiren büyük beyaz sakallı, neşeli, kızak süren yaşlı adam olarak tasvir edildi. Noel Babanın tasvirleri kartpostallardan çocuk kitaplarına, filmlere, animasyonlara hikayelere ilham verdi. Kemikleri İtalya'daki Bari kentine taşındıAziz Nikolaos, ilk olarak Türkiye sınırları içerisinde yer alan Demre'de (Myra) gömülmüş olsa da kemikleri daha sonra İtalya'nın Bari kentine taşınmıştır ve halihazırda orada muhafaza edilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/1079151858.html
demre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091191525_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_86f8c3820d282923f0d0991344d26076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
noel baba, aziz nikolas, myra antik kenti, demre, aziz nikolas kilisesi, aziz niklaos, santa claus
noel baba, aziz nikolas, myra antik kenti, demre, aziz nikolas kilisesi, aziz niklaos, santa claus

Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı

11:47 05.12.2024
© Fotoğraf : Cicero MoraesNoel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : Cicero Moraes
Abone ol
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes, yüksek teknolojiyi kullanarak Noel Baba kavramına ilham veren gerçek hayattaki Demreli Aziz Nikolaos'ın yüzünü aslına en uygun şekilde ortaya çıkardı. Noel Baba dünya genelinde büyük beyaz sakalıyla tasvirlere yansıyor ancak gerçek yüzünü kimse bilmiyordu, Moraes yeniden yapılandırana kadar.
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes ve ekibi, yüksek teknoloji tasarım uygulamalarını kullanarak kaynaklarda yer alan tasvir ve bölgeye özgü kültürel ırk özelliklerini içeren verilerle binlerce yıl önce yaşamış yüzleri, gerçeğe yakın görselini ortaya çıkartıyor.
Kaynaklarının gazete makaleleri, bilimsel araştırma sonuçları, çevrimiçi medya, kitaplar ve akademik dergiler olduğunu vurgulayan Moraes, Hristiyan aleminin 24 Aralık'ta kutladığı Noel öncesinde Noel Baba (Santa Claus) kavramına ilham olan Türkiye'nin Demre ilçesinde yaşamış Aziz Nikolaos'ın yüzünü yeniden yapılandırdı.

Gerçek yüzü milyonlarca kez çizilen illüstrasyonlara çok benziyor

Moraes, dördüncü yüzyıl azizinin "istatistiksel projeksiyonlara" ve "sanatsal" yoruma dayalı olarak geniş bir alın, ince dudaklar ve yuvarlak bir burunla tasvir edildiğini söyledi. Pen News medyaya röportaj veren tasarımcı, Aziz Nikolaos'un MS 343'te yani hiç kimse fotoğrafını çekemeden çok önce ölmüş olsa da, ortaya çıkardıkları 3 boyutlu görüntülerin onun yüzünün hem "güçlü" hem de "nazik" özelliklerini ortaya koyduğunu belirtti.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNoel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
"Kafatası çok sağlam bir görünüme sahip ve yatay eksendeki boyutları ortalamadan daha büyük olduğundan güçlü bir yüz oluşturuyor" diyen 3D tasarımcısı Cicero Moraes, "Bu özellik, kalın bir sakalla birleştiğinde Noel Baba'yı düşündüğümüzde aklımıza gelen figürü çok andırıyor" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın bugünkü ismiyle Demre ilçesinde MS 343'te yaşayan Aziz Nikolaos, yalnızca iyi huylu ve uslu çocuklara hediye vermesiyle bilinen bir din adamıydı ve ilk olarak Hollandalı halk figürü Sinterklaas'a ilham verdi. Daha sonra Noel zamanı ABD'de çocuklara oyuncak getiren büyük beyaz sakallı, neşeli, kızak süren yaşlı adam olarak tasvir edildi. Noel Babanın tasvirleri kartpostallardan çocuk kitaplarına, filmlere, animasyonlara hikayelere ilham verdi.

Kemikleri İtalya'daki Bari kentine taşındı

Aziz Nikolaos, ilk olarak Türkiye sınırları içerisinde yer alan Demre'de (Myra) gömülmüş olsa da kemikleri daha sonra İtalya'nın Bari kentine taşınmıştır ve halihazırda orada muhafaza edilmektedir.
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel Baba, Morozovskaya Çocuk Hastenesi'nin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
MULTİMEDYA
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
28 Aralık 2023, 20:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала