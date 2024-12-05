https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/noel-babanin-gercek-yuzu-1700-yil-sonra-ortaya-cikti-1091190952.html
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes, yüksek teknolojiyi kullanarak Noel Baba kavramına ilham veren gerçek hayattaki Demreli Aziz Nikolaos'ın yüzünü aslına... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T11:47+0300
2024-12-05T11:47+0300
2024-12-05T11:47+0300
yaşam
noel baba
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myra antik kenti
demre
aziz nikolas kilisesi
aziz niklaos
santa claus
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Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes ve ekibi, yüksek teknoloji tasarım uygulamalarını kullanarak kaynaklarda yer alan tasvir ve bölgeye özgü kültürel ırk özelliklerini içeren verilerle binlerce yıl önce yaşamış yüzleri, gerçeğe yakın görselini ortaya çıkartıyor. Kaynaklarının gazete makaleleri, bilimsel araştırma sonuçları, çevrimiçi medya, kitaplar ve akademik dergiler olduğunu vurgulayan Moraes, Hristiyan aleminin 24 Aralık'ta kutladığı Noel öncesinde Noel Baba (Santa Claus) kavramına ilham olan Türkiye'nin Demre ilçesinde yaşamış Aziz Nikolaos'ın yüzünü yeniden yapılandırdı. Gerçek yüzü milyonlarca kez çizilen illüstrasyonlara çok benziyorMoraes, dördüncü yüzyıl azizinin "istatistiksel projeksiyonlara" ve "sanatsal" yoruma dayalı olarak geniş bir alın, ince dudaklar ve yuvarlak bir burunla tasvir edildiğini söyledi. Pen News medyaya röportaj veren tasarımcı, Aziz Nikolaos'un MS 343'te yani hiç kimse fotoğrafını çekemeden çok önce ölmüş olsa da, ortaya çıkardıkları 3 boyutlu görüntülerin onun yüzünün hem "güçlü" hem de "nazik" özelliklerini ortaya koyduğunu belirtti. "Kafatası çok sağlam bir görünüme sahip ve yatay eksendeki boyutları ortalamadan daha büyük olduğundan güçlü bir yüz oluşturuyor" diyen 3D tasarımcısı Cicero Moraes, "Bu özellik, kalın bir sakalla birleştiğinde Noel Baba'yı düşündüğümüzde aklımıza gelen figürü çok andırıyor" ifadelerini kullandı. Antalya'nın bugünkü ismiyle Demre ilçesinde MS 343'te yaşayan Aziz Nikolaos, yalnızca iyi huylu ve uslu çocuklara hediye vermesiyle bilinen bir din adamıydı ve ilk olarak Hollandalı halk figürü Sinterklaas'a ilham verdi. Daha sonra Noel zamanı ABD'de çocuklara oyuncak getiren büyük beyaz sakallı, neşeli, kızak süren yaşlı adam olarak tasvir edildi. Noel Babanın tasvirleri kartpostallardan çocuk kitaplarına, filmlere, animasyonlara hikayelere ilham verdi. Kemikleri İtalya'daki Bari kentine taşındıAziz Nikolaos, ilk olarak Türkiye sınırları içerisinde yer alan Demre'de (Myra) gömülmüş olsa da kemikleri daha sonra İtalya'nın Bari kentine taşınmıştır ve halihazırda orada muhafaza edilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/1079151858.html
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noel baba, aziz nikolas, myra antik kenti, demre, aziz nikolas kilisesi, aziz niklaos, santa claus
noel baba, aziz nikolas, myra antik kenti, demre, aziz nikolas kilisesi, aziz niklaos, santa claus
Noel Baba'nın gerçek yüzü 1.700 yıl sonra ortaya çıktı
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes, yüksek teknolojiyi kullanarak Noel Baba kavramına ilham veren gerçek hayattaki Demreli Aziz Nikolaos'ın yüzünü aslına en uygun şekilde ortaya çıkardı. Noel Baba dünya genelinde büyük beyaz sakalıyla tasvirlere yansıyor ancak gerçek yüzünü kimse bilmiyordu, Moraes yeniden yapılandırana kadar.
Brezilyalı 3D tasarımcısı Cicero Moraes ve ekibi, yüksek teknoloji tasarım uygulamalarını kullanarak kaynaklarda yer alan tasvir ve bölgeye özgü kültürel ırk özelliklerini içeren verilerle binlerce yıl önce yaşamış yüzleri, gerçeğe yakın görselini ortaya çıkartıyor.
Kaynaklarının gazete makaleleri, bilimsel araştırma sonuçları, çevrimiçi medya, kitaplar ve akademik dergiler olduğunu vurgulayan Moraes, Hristiyan aleminin 24 Aralık'ta kutladığı Noel öncesinde Noel Baba (Santa Claus) kavramına ilham olan Türkiye'nin Demre ilçesinde yaşamış Aziz Nikolaos'ın yüzünü yeniden yapılandırdı.
Gerçek yüzü milyonlarca kez çizilen illüstrasyonlara çok benziyor
Moraes, dördüncü yüzyıl azizinin "istatistiksel projeksiyonlara" ve "sanatsal" yoruma dayalı olarak geniş bir alın, ince dudaklar ve yuvarlak bir burunla tasvir edildiğini söyledi. Pen News medyaya röportaj veren tasarımcı, Aziz Nikolaos'un MS 343'te yani hiç kimse fotoğrafını çekemeden çok önce ölmüş olsa da, ortaya çıkardıkları 3 boyutlu görüntülerin onun yüzünün hem "güçlü" hem de "nazik" özelliklerini ortaya koyduğunu belirtti.
"Kafatası çok sağlam bir görünüme sahip ve yatay eksendeki boyutları ortalamadan daha büyük olduğundan güçlü bir yüz oluşturuyor" diyen 3D tasarımcısı Cicero Moraes, "Bu özellik, kalın bir sakalla birleştiğinde Noel Baba'yı düşündüğümüzde aklımıza gelen figürü çok andırıyor" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın bugünkü ismiyle Demre ilçesinde MS 343'te yaşayan Aziz Nikolaos, yalnızca iyi huylu ve uslu çocuklara hediye vermesiyle bilinen bir din adamıydı ve ilk olarak Hollandalı halk figürü Sinterklaas'a ilham verdi. Daha sonra Noel zamanı ABD'de çocuklara oyuncak getiren büyük beyaz sakallı, neşeli, kızak süren yaşlı adam olarak tasvir edildi. Noel Babanın tasvirleri kartpostallardan çocuk kitaplarına, filmlere, animasyonlara hikayelere ilham verdi.
Kemikleri İtalya'daki Bari kentine taşındı
Aziz Nikolaos, ilk olarak Türkiye sınırları içerisinde yer alan Demre'de (Myra) gömülmüş olsa da kemikleri daha sonra İtalya'nın Bari kentine taşınmıştır ve halihazırda orada muhafaza edilmektedir.