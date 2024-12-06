https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ankarada-yuruyen-merdiven-ve-asansor-arizalarinda-kotu-niyet-izi-kasitli-yapiliyor-1091244295.html

Ankara'da yürüyen merdiven ve asansör arızalarında 'kötü niyet' izi: 'Kasıtlı yapılıyor'

Ankara'da yürüyen merdiven ve asansör arızalarında 'kötü niyet' izi: 'Kasıtlı yapılıyor'

Sputnik Türkiye

Ankara'da yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sürekli arızalanmasının altında acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanılmasının yattığı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:18+0300

2024-12-06T14:18+0300

2024-12-06T14:27+0300

türkiye

ankara farkı

ankara büyükşehir belediyesi

yürüyen merdiven

arıza

teknik arıza

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sık sık arızalanmasının nedenini kötü niyetli kişilerin 'acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanılmasından' kaynaklandığını açıkladı.Ankara'da metro hatları, alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının son zamanlarda sık sık arıza yapması şikayetlere neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu şikayetler üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Kötü niyetli kişiler basıyorYapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ibbden-arizali-yuruyen-merdiven-ve-asansorler-icin-inceleme-nedenlerini-sordu-1090554245.html

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Sputnik Türkiye

ankara farkı, ankara büyükşehir belediyesi, yürüyen merdiven, arıza, teknik arıza