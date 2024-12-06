https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ankarada-yuruyen-merdiven-ve-asansor-arizalarinda-kotu-niyet-izi-kasitli-yapiliyor-1091244295.html
Ankara'da yürüyen merdiven ve asansör arızalarında 'kötü niyet' izi: 'Kasıtlı yapılıyor'
Ankara'da yürüyen merdiven ve asansör arızalarında 'kötü niyet' izi: 'Kasıtlı yapılıyor'
Sputnik Türkiye
Ankara'da yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sürekli arızalanmasının altında acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanılmasının yattığı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:18+0300
2024-12-06T14:18+0300
2024-12-06T14:27+0300
türkiye
ankara farkı
ankara büyükşehir belediyesi
yürüyen merdiven
arıza
teknik arıza
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sık sık arızalanmasının nedenini kötü niyetli kişilerin 'acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanılmasından' kaynaklandığını açıkladı.Ankara'da metro hatları, alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının son zamanlarda sık sık arıza yapması şikayetlere neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu şikayetler üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Kötü niyetli kişiler basıyorYapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ibbden-arizali-yuruyen-merdiven-ve-asansorler-icin-inceleme-nedenlerini-sordu-1090554245.html
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ankara farkı, ankara büyükşehir belediyesi, yürüyen merdiven, arıza, teknik arıza
ankara farkı, ankara büyükşehir belediyesi, yürüyen merdiven, arıza, teknik arıza
Ankara'da yürüyen merdiven ve asansör arızalarında 'kötü niyet' izi: 'Kasıtlı yapılıyor'
14:18 06.12.2024 (güncellendi: 14:27 06.12.2024)
Ankara'da yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sürekli arızalanmasının altında acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanılmasının yattığı açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının sık sık arızalanmasının nedenini kötü niyetli kişilerin 'acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanılmasından' kaynaklandığını açıkladı.
Ankara'da metro hatları, alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının son zamanlarda sık sık arıza yapması şikayetlere neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu şikayetler üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı.
Kötü niyetli kişiler basıyor
Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.