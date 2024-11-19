https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ibbden-arizali-yuruyen-merdiven-ve-asansorler-icin-inceleme-nedenlerini-sordu-1090554245.html

İBB'den arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme: Nedenlerini sordu

İBB'den arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme: Nedenlerini sordu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da arızalı yürüyen merdivenler ve asansörlerle ilgili çok fazla şikayet olması üzerine İBB inceleme başlattı. İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T12:07+0300

2024-11-19T12:07+0300

2024-11-19T12:07+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

yürüyen merdiven

arıza

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İstanbul'da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin ve bantların sürekli arıza yapması sosyal medyanın gündeminde. Bununla ilgili vatandaş şikayetlerinin de artması üzerine harekete geçen İBB arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı. Teftiş Kurulu Başkanlığı resmi yazıyla İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. Gelen cevap yazısında ise yedek parça temininde yaşanan sıkıntıya dikkat çekildi.İki müfettiş görevlendirildiİBB, vatandaşların sürekli tepki gösterdiği raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorununa ilişkin harekete geçti. İBB Başkanlığının oluruyla bunların neden arızalı olduğuna ilişkin incelemeye karar verildi.Teftiş Kurulu Başkanlığınca, iki müfettişin görevlendirildiği inceleme kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına resmi yazıyla bilgi ve belge talebi iletildi.Yazıda, toplu taşıma araçlarına erişim noktalarında yer alan yürüyen merdiven ve asansörlere ilişkin son zamanlarda birçok arızanın meydana geldiği belirtildi. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği ile yönergelerine dayanak teşkil eden İBB Meclis kararlarının bir örneğinin istenildiği yazıda, "İBB Meclisi kararı uyarınca işletmenin sürekliliğini zorunlu kılan bakım ve onarım işlerinin hangi kalemlerden oluştuğu bilgisi ile işletme süresince tesis, altyapı ve raylı sistem araçları üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyon, ikmal ve yenileme yatırımlarının hangi kalemlerden oluştuğu bilgisine, hizmetlerin yürütülmesi esnasında İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan açıklama yazısına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.Yazıda, iştirak şirketi Metro İstanbul AŞ ile Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı arasındaki asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin yapılan yazışmaların istenildiği, gerekli bilgi ve belgelerin Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerektiği bildirildi.Yedek parça temini sıkıntılı açıklaması Bunun üzerine Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Teftiş Kurulu Başkanlığına cevaben yazı gönderildi.Yazıda, İBB Meclisi kararı uyarınca İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin olarak "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" haricinde hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan herhangi bir yazının ve yazışmanın bulunmadığı belirtildi.Meclis kararına değinilen yazıda şunlar kaydedildi:İBB'nin arızalı yürüyen merdiven ve asansör sorunuyla ilgili başlattığı inceleme süreci devam ediyor.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, yürüyen merdiven, arıza