https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/anadolunun-ilk-kadin-hukumdarinin-turbesi-dikkat-cekti-baska-hic-bir-yapida-yok-1091263395.html

Anadolu'nun ilk kadın hükümdarının türbesi dikkat çekti: 'Başka hiç bir yapıda yok'

Anadolu'nun ilk kadın hükümdarının türbesi dikkat çekti: 'Başka hiç bir yapıda yok'

Sputnik Türkiye

Niğde'de 1312 yılında yapımına başlanan Anadolu'nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun'un Türbesi 100 yıl aradan sonra restore edilerek hizmete açıldı. Hüdavent... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T21:34+0300

2024-12-06T21:34+0300

2024-12-06T21:34+0300

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1312 yılında yapımına başlanan Anadolu'nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun'un Türbesi süslemeleri ile dikkat çekti.Niğde'de 1312 yılında yapımına başlanan Anadolu'nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun'un Türbesi yüz yıl aradan sonra restore edilerek hizmete açıldı. Kent merkezinde bulunan Hüdavent Hatun Parkı'nda ziyaretçilerini bekleyen yapıdaki süslemelerin başka hiç bir yapıda bulunmadığı uzmanlar tarafından açıklandı. Sanat tarihçileri türbe üzerinde bulunan Selçuklu hükümdarlık sembolü çift başlı kartal, aslan, insan başlı huma kuşu figürlerinin döneminde ilk kez yapıldığını belirtti. Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Rukneddin Kılıç Arslan'ın kızı olan Hüdavent Hatun'un bölgenin ilk kadın valisi olduğu ve türbe yapılırken inşaat alanında bulunduğu ifade edildi. Türbede bulunan işlemelerin tesadüfi olmadığını açıklayan Uzman Sanat Tarihçisi Burak Paklacı ''Hüdavent Hatun'un Türbesi'ndeki hiç bir motif tesadüf değildir. Bir çok İslam öncesi döneme ait çift başlı kartallar, kartalın kanatlarının ucundaki ejder başları, insan yüzleri, aslan ve koyun gibi tasarımlar var. Böyle zengin, bir çok kültürü içinde barındıran süsleme programına başka hiçbir yapıda rastlayamıyoruz'' açıklamasında bulundu.Hüdavent Hatun kimdir?Hüdavent Hatun, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış bir Selçuklu Valisi olarak tanınır. Genellikle, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından IV. Rukneddin Kılıç Arslan'ın kızı olarak bilinir. Kendisi, hem tarihi hem de sanatsal açıdan önemli bir figür olarak Niğde’deki Hüdavent Hatun Türbesi ile tanınır.Hüdavent isminin anlamı nedir?'Hüdavent', Farsça kökenli bir kelime olarak 'efendi', 'sahip' anlamına gelir. Bu unvan, kendisinin Selçuklu ailesindeki yüksek statüsüne işaret ettiği ifade edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bilim-insanlari-yeni-bitki-turu-kesfetti-sadece-turkiyede-yetisiyor-1090985764.html

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