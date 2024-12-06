https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/akdeniz-aciklarinda-44-buyuklugunde-deprem-1091221940.html
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin 34.18 km altında meydana geldiği... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T00:21+0300
2024-12-06T00:21+0300
2024-12-06T00:37+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akdeniz
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AFAD, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin 34.18 km altında meydana geldiği belirtilirken can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/afad-duyurdu-diyarbakirda-35-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1091221381.html
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Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
00:21 06.12.2024 (güncellendi: 00:37 06.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin 34.18 km altında meydana geldiği belirtilirken can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin 34.18 km altında meydana geldiği belirtilirken can ve mal kaybı konusunda bilgi paylaşılmadı.