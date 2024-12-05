https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/afad-duyurdu-diyarbakirda-35-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1091221381.html
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T23:34+0300
2024-12-05T23:34+0300
2024-12-05T23:36+0300
son depremler
diyarbakır
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hani
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AFAD tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklandı.Saat 23.17'de meydana geldiği belirtilen depremin 10.61 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kaliforniyada-70-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091219377.html
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AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:34 05.12.2024 (güncellendi: 23:36 05.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklandı.
Saat 23.17'de meydana geldiği belirtilen depremin 10.61 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.