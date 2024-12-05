https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/afad-duyurdu-diyarbakirda-35-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1091221381.html

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T23:34+0300

2024-12-05T23:34+0300

2024-12-05T23:36+0300

son depremler

diyarbakır

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

hani

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AFAD tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklandı.Saat 23.17'de meydana geldiği belirtilen depremin 10.61 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kaliforniyada-70-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1091219377.html

diyarbakır

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