https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yeni-istanbul-emniyet-muduru-belli-oldu-1091161623.html
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu iddiası
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul'un yeni emniyet müdürünün Selami Yıldız olduğu iddia edildi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T16:34+0300
2024-12-04T16:34+0300
2024-12-04T16:39+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
türkiye
istanbul
selami yıldız
zafer aktaş
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirildiği öne sürüldü.Selami Yıldız kimdir?Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.
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istanbul il emniyet müdürü, zafer aktaş, selami yıldız, selami yıldız kimdir, istanbulun yeni emniyet müdürü kim
istanbul il emniyet müdürü, zafer aktaş, selami yıldız, selami yıldız kimdir, istanbulun yeni emniyet müdürü kim
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu iddiası
16:34 04.12.2024 (güncellendi: 16:39 04.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un yeni emniyet müdürünün Selami Yıldız olduğu iddia edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirildiği öne sürüldü.
Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.