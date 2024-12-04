https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yeni-istanbul-emniyet-muduru-belli-oldu-1091161623.html

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu iddiası

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul'un yeni emniyet müdürünün Selami Yıldız olduğu iddia edildi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T16:34+0300

2024-12-04T16:34+0300

2024-12-04T16:39+0300

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

türkiye

istanbul

selami yıldız

zafer aktaş

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirildiği öne sürüldü.Selami Yıldız kimdir?Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

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