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ABD'de 3 kişiyi öldüren seri katil kendini savundu: 'Tanrı kurbanlar sunmamı istedi'
ABD'de 3 kişiyi öldüren seri katil kendini savundu: 'Tanrı kurbanlar sunmamı istedi'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinde Jason Thornburg isimli bir kişi, 3 kişiyi canice öldürmekle suçlanarak idam cezasına mahkum edildi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Teksas eyaletinde 2021 yılında bir çöp kutusunda bulunan parçalanıp yakılmış 3 kişiye ait cinayetten sorumlu tutulan 44 yaşındaki Jason Thornburg, 42 yaşındaki David Lueras, 34 yaşındaki Lauren Phillips ve 33 yaşındaki Maricruz Mathis’i öldürmesi sebebiyle birinci derece cinayetten suçlu buldu.Thornburg’un tutuklama emrinde yer alan bilgilere göre, Thornburg cinayetleri polise itiraf etti. Ayrıca Thornburg, tutuklama emrine göre, odadaki yangında ölü olarak bulunan oda arkadaşı Mark Jewell ve Arizona gezisinin ardından 'kaybolan' kız arkadaşı Tanya Begay’ı da öldürdüğünü söyledi.'Tanrı kurbanlar sunmamı istedi'Thornburg, polisle yaptığı görüşmede İncil hakkında derin bilgiye sahip olduğunu ve 'kurbanlar sunma' çağrısı aldığını belirtti. Thornburg’un avukatları ise, müvekkillerinin akıl sağlığının bozuk olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmaması gerektiğini savundu.Thornburg, yargılamasında jüri kararıyla idam cezasına çarptırıldı.
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incil, arizona, abd, seri katil, seri cinayet
incil, arizona, abd, seri katil, seri cinayet

ABD'de 3 kişiyi öldüren seri katil kendini savundu: 'Tanrı kurbanlar sunmamı istedi'

04:16 06.12.2024
© AP PhotoFILE - This undated file photo provided by the Fort Worth Police Department shows Jason Thornburg. Thornburg, accused of killing three people whose dismembered bodies were found in a burning dumpster in Texas in September was indicted Friday, Feb. 18, 2022 in the killing of his roommate, who was found dead in another fire months earlier.. ( Fort Worth Police Department via AP, File)
FILE - This undated file photo provided by the Fort Worth Police Department shows Jason Thornburg. Thornburg, accused of killing three people whose dismembered bodies were found in a burning dumpster in Texas in September was indicted Friday, Feb. 18, 2022 in the killing of his roommate, who was found dead in another fire months earlier.. ( Fort Worth Police Department via AP, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo
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ABD'nin Teksas eyaletinde Jason Thornburg isimli bir kişi, 3 kişiyi canice öldürmekle suçlanarak idam cezasına mahkum edildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde 2021 yılında bir çöp kutusunda bulunan parçalanıp yakılmış 3 kişiye ait cinayetten sorumlu tutulan 44 yaşındaki Jason Thornburg, 42 yaşındaki David Lueras, 34 yaşındaki Lauren Phillips ve 33 yaşındaki Maricruz Mathis’i öldürmesi sebebiyle birinci derece cinayetten suçlu buldu.
Thornburg’un tutuklama emrinde yer alan bilgilere göre, Thornburg cinayetleri polise itiraf etti. Ayrıca Thornburg, tutuklama emrine göre, odadaki yangında ölü olarak bulunan oda arkadaşı Mark Jewell ve Arizona gezisinin ardından 'kaybolan' kız arkadaşı Tanya Begay’ı da öldürdüğünü söyledi.

'Tanrı kurbanlar sunmamı istedi'

Thornburg, polisle yaptığı görüşmede İncil hakkında derin bilgiye sahip olduğunu ve 'kurbanlar sunma' çağrısı aldığını belirtti. Thornburg’un avukatları ise, müvekkillerinin akıl sağlığının bozuk olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmaması gerektiğini savundu.
Thornburg, yargılamasında jüri kararıyla idam cezasına çarptırıldı.
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