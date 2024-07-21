Çeşme'de bir mağazadan hırsızlık yapan turist mail atarak özür diledi: 'Evrenden intikam almak için'
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SERGEN YILDA-AW251175Çeşme'de elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SERGEN YILDA-AW251175
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İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı bir turist mağazaya attığı mail ile özür dileyerek çaldığı elbisenin parasını da gönderdi. Turist mağaza sahibine 'evrenden intikam almak için' böyle bir şey yaptığını belirtti.
İzmir'in Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın turist elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.
Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.
Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.