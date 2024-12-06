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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/22-yasindaki-influencer-80lik-sevgilisi-hasta-yataginda-yatarken-basinda-dans-etti-fisini-cekmeli-1091237100.html
22 yaşındaki influencer, 80'lik sevgilisi hasta yatağında yatarken başında dans etti: 'Fişini çekmeli miyim?'
22 yaşındaki influencer, 80'lik sevgilisi hasta yatağında yatarken başında dans etti: 'Fişini çekmeli miyim?'
Sputnik Türkiye
Bir sosyal medya kullanıcısının kendinden yaklaşık 60 yaş büyük erkek arkadaşıyla paylaştığı video viral oldu. 22 yaşındaki influencer'ın paylaştığı videoda... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:18+0300
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22 yaşındaki bir influencer, 80 yaşındaki erkek arkadaşı hastane yatağında yatarken yanında dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu. 22 yaşındaki kadın, erkek arkadaşının vasiyetinde yer aldığını söyleyerek övündüğü video sosyal medya kullanıcıları arasında çok konuşuldu.Toronto, Kanada'da yaşayan Bronwin Aurora isimli influencer, sosyal medya üzerinden düzenli olarak dans videoları paylaşarak bir milyondan fazla hayran kitlesine sahip. Sosyal medya hesaplarına yüklediği videoların çoğunda 80 yaşındaki partneri de yer alıyor. Son paylaştığı videolardan birinde dans ettiği görülen influencer, hasta yatağında yatan erkek arkadaşını arka planda göstererek videonun altına şunları yazdı: "Vasiyetinde yer alıyorum, fişi çekmeli miyim?"Partnerini arka planda boş bir ifadeyle dans edişini izlediğini gören takipçilerin çoğu videonun yorumlarında şok olduklarını belirterek üzüntülerini dile getirdiler. Bazıları görüntülerin 'sahte ve sahnelenmiş' olduğunu söylese de, bir çok yorumda video sahte olsa bile 'doğru' olmadığını savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cocuklar-duymasin-dizisinin-havucu-furkan-kizilayin-romantik-anlari-sevgilisine-evlilik-teklif-etti-1091211616.html
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kanada, toronto, sosyal medya, viral, influencer, tiktok
kanada, toronto, sosyal medya, viral, influencer, tiktok

22 yaşındaki influencer, 80'lik sevgilisi hasta yatağında yatarken başında dans etti: 'Fişini çekmeli miyim?'

12:18 06.12.2024
© Fotoğraf : Bronwinaurora instagramBronwinaurora instagram
Bronwinaurora instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf : Bronwinaurora instagram
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Bir sosyal medya kullanıcısının kendinden yaklaşık 60 yaş büyük erkek arkadaşıyla paylaştığı video viral oldu. 22 yaşındaki influencer'ın paylaştığı videoda erkek arkadaşı hastane yatağında yatarken kadının dans edip 'fişi çekmeli miyim?' diye soru sorması sosyal medya kullanıcıları arasında çok konuşuldu.
22 yaşındaki bir influencer, 80 yaşındaki erkek arkadaşı hastane yatağında yatarken yanında dans ettiği video sosyal medyada gündem oldu. 22 yaşındaki kadın, erkek arkadaşının vasiyetinde yer aldığını söyleyerek övündüğü video sosyal medya kullanıcıları arasında çok konuşuldu.
Toronto, Kanada'da yaşayan Bronwin Aurora isimli influencer, sosyal medya üzerinden düzenli olarak dans videoları paylaşarak bir milyondan fazla hayran kitlesine sahip. Sosyal medya hesaplarına yüklediği videoların çoğunda 80 yaşındaki partneri de yer alıyor.
Son paylaştığı videolardan birinde dans ettiği görülen influencer, hasta yatağında yatan erkek arkadaşını arka planda göstererek videonun altına şunları yazdı: "Vasiyetinde yer alıyorum, fişi çekmeli miyim?"
Partnerini arka planda boş bir ifadeyle dans edişini izlediğini gören takipçilerin çoğu videonun yorumlarında şok olduklarını belirterek üzüntülerini dile getirdiler. Bazıları görüntülerin 'sahte ve sahnelenmiş' olduğunu söylese de, bir çok yorumda video sahte olsa bile 'doğru' olmadığını savunuldu.
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