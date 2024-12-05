https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cocuklar-duymasin-dizisinin-havucu-furkan-kizilayin-romantik-anlari-sevgilisine-evlilik-teklif-etti-1091211616.html
Çocuklar Duymasın dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay'ın romantik anları: Sevgilisine evlilik teklif etti
Çocuklar Duymasın dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay'ın romantik anları: Sevgilisine evlilik teklif etti
Sputnik Türkiye
Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklif ettiği anları sosyal medyasından paylaştı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:02+0300
2024-12-05T17:02+0300
2024-12-05T17:23+0300
yaşam
çocuklar duymasın
tamer karadağlı
pınar altuğ
furkan kızılay
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Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı ve yayınlandığı dönemin popüler dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini canlandıran oyuncu Furkan Kızılay evleneceğini duyurdu. İyi ki sen hep sen notuyla paylaştıGenç oyuncu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te Louvre Müzesi önünde evlenme teklifi ettiği anları da '"Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla sosyal medyasından yayınladı. Kızılay'ın mutluluk anlarına binlerce yorum ve tebrik geldi. Furkan Kızılay kimdir?Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenen Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkaran Kızılay, 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/sosyal-medya-fenomeni-buse-betkayanin-4-yila-kadar-hapsi-istendi-eski-sevgilisine-hakaret-ve-1091152487.html
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Çocuklar Duymasın dizisinin 'Havuç'u Furkan Kızılay'ın romantik anları: Sevgilisine evlilik teklif etti
17:02 05.12.2024 (güncellendi: 17:23 05.12.2024)
Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklif ettiği anları sosyal medyasından paylaştı.
Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı ve yayınlandığı dönemin popüler dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini canlandıran oyuncu Furkan Kızılay evleneceğini duyurdu.
İyi ki sen hep sen notuyla paylaştı
Genç oyuncu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te Louvre Müzesi önünde evlenme teklifi ettiği anları da '"Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla sosyal medyasından yayınladı. Kızılay'ın mutluluk anlarına binlerce yorum ve tebrik geldi.
Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenen Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkaran Kızılay, 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.