https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yillardir-mali-krizle-mucadele-ediyordu-futbol-efsanesi-dev-kulup-kume-dusuruldu-taraftar-saskin-1091190666.html

Yıllardır mali krizle mücadele ediyordu: Futbol efsanesi dev kulüp küme düşürüldü, taraftar şaşkın

Yıllardır mali krizle mücadele ediyordu: Futbol efsanesi dev kulüp küme düşürüldü, taraftar şaşkın

Sputnik Türkiye

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, mali sıkıntıları nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşme cezasına çarptırıldı. Daha önce transfer... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T11:06+0300

2024-12-05T11:06+0300

2024-12-05T11:06+0300

spor

fransa

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fransa futbol federasyonu

olympique lyon

mali

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Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Olympique Lyon, yıllardır süren mali sıkıntıları nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Daha önce transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezaları alan Lyon, gelir gider dengesini sağlayamadığı için Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşme cezası aldı.Altı yıldır süren zararKulüp, son altı sezondur üst üste zarar açıklıyor. Fransa Futbol Federasyonu, bu ekonomik sürdürülemezlik nedeniyle Lyon’a sert bir yaptırım uyguladı. Eurosport’un haberine göre federasyonun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.Tarihi bir dönem noktasıBir dönem Fransa futboluna damga vuran Lyon, şimdi tarihteki en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ligue 1’deki geleceği tehlikeye giren kulüp, bu süreçten nasıl çıkacağına dair belirsizlik yaşıyor.Daha önce gelen yaptırımlarKulübün mali krizinin başlangıcı, futbolcu maaşlarının yüksekliği ve başarısız transfer politikalarına dayanıyor. Daha önce uygulanan transfer yasağı ve maaş kısıtlama kararlarına rağmen mali durumunu düzeltemeyen Lyon, bu yaptırımlarla adeta bir ekonomik darboğaza sürüklendi.Fransa futbolunun i̇tibarı zedeleniyor mu?Lyon’un küme düşme cezası, sadece kulübü değil, aynı zamanda Fransa futbolunu da etkileyebilir. Ligue 1’in marka değerine zarar verebilecek bu gelişme, mali denetimlerin kulüpler üzerinde daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-dev-hamle-gece-yarisi-kap-aciklamasi-1091182511.html

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