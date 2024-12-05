https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yilbasi-tatili-kac-gun-2025-hangi-gune-denk-geliyor-31-aralik-ve-1-ocak-resmi-tatil-mi-1091208380.html

Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Sputnik Türkiye

Aralık ayının gelmesiyle beraber yılbaşı için plan yapmak isteyenler yılbaşı tatilinin kaç gün sürdüğünü ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. "Yılbaşı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T16:23+0300

2024-12-05T16:23+0300

2024-12-05T16:23+0300

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Yılbaşı hangi gün, 2025 yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 2025 yılına sayılı günler kala, yılbaşı tatiline dair sorular gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler, “31 Aralık tatil mi?”, “1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?” gibi soruların yanıtını arıyor. Yeni yıl planları yapmak isteyenler ise resmi tatil süresini öğrenerek programlarını şekillendirmeye başladı.31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?31 Aralık 2024 Salı günü resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle, yılın son günü çalışanlar ve öğrenciler için standart bir iş günü olacak. Bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir.1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan ediliyor. Öğrenciler ve kamu görevlileri için 1 Ocak tatil olacak. 1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanlar, 31 Aralık günü için yıllık izin alarak tatil süresini uzatma imkanına sahip olabilir. Bankalar, devlet daireleri ve resmi kurumlar 1 Ocak günü kapalı olacak.Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merak edilen konulardan biri de İstanbul'a kar yağıp yağmayacağıyla ilgili. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun yanıtını Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi. Meteoroloji uzmanı, "İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti. Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz” diye konuştu.2025 resmi tatiller takvimi2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, PerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, PazartesiDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, SalıZafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, CumartesiCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/yeni-yil-icin-uzun-tatil-firsatlari-belli-oldu-2025-resmi-tatiller-takvimi-listesi-1089878893.html

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