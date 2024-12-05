Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de neler oluyor? Sahada son durum nedir?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:10
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yilbasi-tatili-kac-gun-2025-hangi-gune-denk-geliyor-31-aralik-ve-1-ocak-resmi-tatil-mi-1091208380.html
Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?
Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
Aralık ayının gelmesiyle beraber yılbaşı için plan yapmak isteyenler yılbaşı tatilinin kaç gün sürdüğünü ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. "Yılbaşı... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T16:23+0300
2024-12-05T16:23+0300
türkiye
yılbaşı tatili
yeni yıl
resmi tatil
yılbaşı tatili 2025
tatil
istanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5083a451b5597ee03d081e02d65397cb.jpg
Yılbaşı hangi gün, 2025 yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 2025 yılına sayılı günler kala, yılbaşı tatiline dair sorular gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler, “31 Aralık tatil mi?”, “1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?” gibi soruların yanıtını arıyor. Yeni yıl planları yapmak isteyenler ise resmi tatil süresini öğrenerek programlarını şekillendirmeye başladı.31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?31 Aralık 2024 Salı günü resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle, yılın son günü çalışanlar ve öğrenciler için standart bir iş günü olacak. Bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir.1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan ediliyor. Öğrenciler ve kamu görevlileri için 1 Ocak tatil olacak. 1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanlar, 31 Aralık günü için yıllık izin alarak tatil süresini uzatma imkanına sahip olabilir. Bankalar, devlet daireleri ve resmi kurumlar 1 Ocak günü kapalı olacak.Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merak edilen konulardan biri de İstanbul'a kar yağıp yağmayacağıyla ilgili. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun yanıtını Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi. Meteoroloji uzmanı, "İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti. Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz” diye konuştu.2025 resmi tatiller takvimi2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, PerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, PazartesiDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, SalıZafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, CumartesiCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/yeni-yil-icin-uzun-tatil-firsatlari-belli-oldu-2025-resmi-tatiller-takvimi-listesi-1089878893.html
türkiye
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10fe140d0702ad743446f4e0c6ff5f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
31 aralık tatil mi, 1 ocak hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 2025 resmi tatil takvimi, 1 ocak resmi tatil mi, 31 aralık iş günü mü, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, 2025 yılbaşı tatili detayları, 1 ocak 2025 çarşamba günü tatil, 31 aralık izin alınabilir mi, 2025 tatil günleri listesi, yılbaşı tatili kaç gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek 2025, yılbaşı tatili 2025, istanbul'a kar yağacak mı, istanbul'a ne zaman kar yağacak
31 aralık tatil mi, 1 ocak hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 2025 resmi tatil takvimi, 1 ocak resmi tatil mi, 31 aralık iş günü mü, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, 2025 yılbaşı tatili detayları, 1 ocak 2025 çarşamba günü tatil, 31 aralık izin alınabilir mi, 2025 tatil günleri listesi, yılbaşı tatili kaç gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek 2025, yılbaşı tatili 2025, istanbul'a kar yağacak mı, istanbul'a ne zaman kar yağacak

Yılbaşı tatili kaç gün 2025? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

16:23 05.12.2024
© AAYılbaşı tatili
Yılbaşı tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
Abone ol
Aralık ayının gelmesiyle beraber yılbaşı için plan yapmak isteyenler yılbaşı tatilinin kaç gün sürdüğünü ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. "Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili hangi gün 2025?" Çalışanlar ve öğrenciler bu soruların yanıtını arıyor. İşte yılbaşı tatil takvimiyle ilgili merak edilenler...
Yılbaşı hangi gün, 2025 yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 2025 yılına sayılı günler kala, yılbaşı tatiline dair sorular gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler, “31 Aralık tatil mi?”, “1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?” gibi soruların yanıtını arıyor. Yeni yıl planları yapmak isteyenler ise resmi tatil süresini öğrenerek programlarını şekillendirmeye başladı.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık 2024 Salı günü resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle, yılın son günü çalışanlar ve öğrenciler için standart bir iş günü olacak. Bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir.

1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan ediliyor. Öğrenciler ve kamu görevlileri için 1 Ocak tatil olacak. 1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışanlar, 31 Aralık günü için yıllık izin alarak tatil süresini uzatma imkanına sahip olabilir. Bankalar, devlet daireleri ve resmi kurumlar 1 Ocak günü kapalı olacak.

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merak edilen konulardan biri de İstanbul'a kar yağıp yağmayacağıyla ilgili. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun yanıtını Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi. Meteoroloji uzmanı, "İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti. Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz” diye konuştu.

2025 resmi tatiller takvimi

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
2025 resmi tatiller takvimi listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
Yeni yıl için uzun tatil fırsatları belli oldu: 2025 resmi tatiller takvimi listesi
31 Ekim, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала