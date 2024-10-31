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Yeni yıl için uzun tatil fırsatları belli oldu: 2025 resmi tatiller takvimi listesi
Yeni yıl için uzun tatil fırsatları belli oldu: 2025 resmi tatiller takvimi listesi
Sputnik Türkiye
2025 yılı yaklaşırken, Türkiye’de resmi tatil günleri merak edilmeye başlandı. İşte 2025 yılı boyunca Türkiye’de kutlanacak resmi tatillerin detayları. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planları yapmak isteyenler için 2025 yılı resmi tatil takvimi şimdiden büyük önem taşıyor. Milli bayramlar, dini bayramlar ve özel tatil günleri ile birlikte uzun tatiller için kaç gün izin alınması gerektiği gibi konular da gündemde.2025 resmi tatil günleri ve tarihleriTürkiye’de yıl boyunca 15 günü aşan resmi tatiller, çalışanlar ve öğrenciler için bir mola fırsatı sunuyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi şu şekilde:2025 yılı i̇çin uzun tatil fırsatları2025 yılı tatil günleri arasında özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı uzun tatil yapmak isteyenler için avantaj sağlayacak. 28 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile hafta sonuyla birleştirildiğinde 5 gün tatil imkanı doğuyor. Kurban Bayramı’nda ise 9 Ağustos’a kadar süren tatil, hafta sonuna denk gelmesiyle yine bir uzun tatil fırsatı sunuyor.Resmi tatillerin turizm ve tatil planlarına etkisi2025 yılı tatil takvimi, tatilciler ve seyahat planlayanlar için önemli avantajlar sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarına denk gelen uzun tatiller, yurt içi ve yurt dışı turizm taleplerini artıracak. Turizm sektörü de bayram tatillerinde yoğunluk yaşanmasını öngörüyor.Tatil planlarınızı önceden yaparak, 2025 yılında resmi tatillerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Resmi tatil günleri, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda yılın en beklenen dönemleri arasında yer alıyor.
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Yeni yıl için uzun tatil fırsatları belli oldu: 2025 resmi tatiller takvimi listesi

13:26 31.10.2024 (güncellendi: 14:02 31.10.2024)
© Fotoğraf2025 resmi tatiller takvimi listesi
2025 resmi tatiller takvimi listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Fotoğraf
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2025 yılı yaklaşırken, Türkiye’de resmi tatil günleri merak edilmeye başlandı. İşte 2025 yılı boyunca Türkiye’de kutlanacak resmi tatillerin detayları.
Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planları yapmak isteyenler için 2025 yılı resmi tatil takvimi şimdiden büyük önem taşıyor. Milli bayramlar, dini bayramlar ve özel tatil günleri ile birlikte uzun tatiller için kaç gün izin alınması gerektiği gibi konular da gündemde.

2025 resmi tatil günleri ve tarihleri

Türkiye’de yıl boyunca 15 günü aşan resmi tatiller, çalışanlar ve öğrenciler için bir mola fırsatı sunuyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi şu şekilde:
1.
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba (1 gün tatil)
2.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba (1 gün tatil)
3.
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe (1 gün tatil)
4.
Ramazan Bayramı – 30 Mart Pazar
31 Mart Pazartesi (İş günü)
1 Nisan Salı (İş günü)
* 2 Nisan Çarşamba İş Başı
* Resmi Tatil 2.5 Gün
5.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi (1 gün tatil)
6.
Kurban Bayramı – 5 Gün Tatil İmkanı
5 Haziran Perşembe (İş günü)
6 Haziran Cuma (İş günü)
7 Haziran Cumartesi
8 Haziran Pazar
9 Haziran Pazartesi (İş günü)
* 10 Haziran Salı İş Başı
* Resmi Tatil 4.5 Gün
7.
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi (1 gün tatil)
8.
Cumhuriyet Bayramı – 28 Ekim Salı (yarım gün) ve 29 Ekim Çarşamba (tam gün tatil)

2025 yılı i̇çin uzun tatil fırsatları

2025 yılı tatil günleri arasında özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı uzun tatil yapmak isteyenler için avantaj sağlayacak. 28 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili ile hafta sonuyla birleştirildiğinde 5 gün tatil imkanı doğuyor. Kurban Bayramı’nda ise 9 Ağustos’a kadar süren tatil, hafta sonuna denk gelmesiyle yine bir uzun tatil fırsatı sunuyor.

Resmi tatillerin turizm ve tatil planlarına etkisi

2025 yılı tatil takvimi, tatilciler ve seyahat planlayanlar için önemli avantajlar sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarına denk gelen uzun tatiller, yurt içi ve yurt dışı turizm taleplerini artıracak. Turizm sektörü de bayram tatillerinde yoğunluk yaşanmasını öngörüyor.
Tatil planlarınızı önceden yaparak, 2025 yılında resmi tatillerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Resmi tatil günleri, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda yılın en beklenen dönemleri arasında yer alıyor.
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