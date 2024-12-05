https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yasemin-allen-ile-takipcisi-arasinda-transparan-tartismasi-bedenini-satmaya-calisiyorsun--1091197881.html
Yasemin Allen ile takipçisi arasında transparan tartışması: 'Bedenini satmaya çalışıyorsun'
Yasemin Allen ile takipçisi arasında transparan tartışması: 'Bedenini satmaya çalışıyorsun'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Yasemin Allen, transparan kıyafetiyle ilgili 'bedenini satmaya çalışıyorsun' yorumu yapan takipçisine 'insan bedeni kutlanmalı' yanıtını verdi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:55+0300
2024-12-05T12:55+0300
2024-12-05T12:55+0300
yasemin kay allen
transparan
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Oyuncu Yasemin Allen, bir davette giydiği transparan kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyasından da paylaştı. Bu fotoğraflara bir takipçisi 'bedenini satmaya çalışıyorsun' yorumu yapınca Allen sessiz kalmadı. Allen'e paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi, "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum" diye yorum yaptı.İnsan bedeni kutlanmalı Allen ise takipçisine yanıt olarak "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir." şeklinde yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html
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yasemin allen, oyuncu yasemin allen
yasemin allen, oyuncu yasemin allen
Yasemin Allen ile takipçisi arasında transparan tartışması: 'Bedenini satmaya çalışıyorsun'
Oyuncu Yasemin Allen, transparan kıyafetiyle ilgili 'bedenini satmaya çalışıyorsun' yorumu yapan takipçisine 'insan bedeni kutlanmalı' yanıtını verdi.
Oyuncu Yasemin Allen, bir davette giydiği transparan kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyasından da paylaştı. Bu fotoğraflara bir takipçisi 'bedenini satmaya çalışıyorsun' yorumu yapınca Allen sessiz kalmadı.
Allen'e paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi, "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum" diye yorum yaptı.
Allen ise takipçisine yanıt olarak "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir." şeklinde yanıt verdi.