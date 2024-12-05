https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yargitaydan-gsm-operatorleri-icin-onemli-karar-hizmet-bedeli-ucretleri-geri-mi-odenecek-1091188963.html

Yargıtay'dan GSM operatörleri için önemli karar: Hizmet bedeli ücretleri geri mi ödenecek?

Yargıtay'dan GSM operatörleri için önemli karar: Hizmet bedeli ücretleri geri mi ödenecek?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden yaptığı fatura ödemelerinde alınan “hizmet bedeli” için Yargıtay’dan emsal bir karar geldi. GSM operatörlerinin bu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T10:19+0300

2024-12-05T10:19+0300

2024-12-05T10:19+0300

ekonomi

yargıtay

orhan sarıbal

chp

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gsm

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hizmet

hizmet bedeli

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GSM operatörlerinin fatura ödemelerinde hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan tahsil ettiği ücretlere ilişkin Yargıtay’dan dikkat çekici bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu bedelin alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor ve benzer davalar için emsal teşkil ediyor.CHP’li Sarıbal: 'Tüketiciler artık rahat nefes alacak'CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, konuyla ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Yargıtay kararını değerlendirdi. Sarıbal, "Yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi" diyerek kararın önemine vurgu yaptı.Dev GSM şirketi 200 Milyon TL gelir elde ediyorSarıbal, GSM operatörlerinin bu uygulama sayesinde aylık 200 milyon TL’ye varan gelir elde ettiğini belirtti. Daha önce 1,5 TL olan hizmet bedelinin bugün 5 TL’ye kadar yükseldiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:"Bu karara rağmen, milyonlarca abonesinden haksız kazanç sağlanmaya devam edilemez."Yasal düzenleme çağrısıHizmet bedeli uygulamasının sonlandırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenleme talep eden Sarıbal, şu açıklamaları yaptı:Tüketicilerin yanında mücadeleSarıbal, tüketici haklarını savunan Tüketicileri Koruma Derneği’ne teşekkür ederek, bu kararın milyonlarca vatandaşı rahatlattığını belirtti. “Tüketicilerin sesi daha güçlü çıkmalı ve bu tarz mağduriyetler bir daha yaşanmamalı” diyerek vatandaşları haklarını aramaya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasimi-icin-yillik-1750-tlden-baslayan-ucret-donemi-basliyor-izinsiz-konum-verenlere-agir-1091186028.html

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