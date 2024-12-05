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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/yargitaydan-gsm-operatorleri-icin-onemli-karar-hizmet-bedeli-ucretleri-geri-mi-odenecek-1091188963.html
Yargıtay'dan GSM operatörleri için önemli karar: Hizmet bedeli ücretleri geri mi ödenecek?
Yargıtay'dan GSM operatörleri için önemli karar: Hizmet bedeli ücretleri geri mi ödenecek?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden yaptığı fatura ödemelerinde alınan “hizmet bedeli” için Yargıtay’dan emsal bir karar geldi. GSM operatörlerinin bu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T10:19+0300
2024-12-05T10:19+0300
ekonomi
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GSM operatörlerinin fatura ödemelerinde hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan tahsil ettiği ücretlere ilişkin Yargıtay’dan dikkat çekici bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu bedelin alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor ve benzer davalar için emsal teşkil ediyor.CHP’li Sarıbal: 'Tüketiciler artık rahat nefes alacak'CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, konuyla ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Yargıtay kararını değerlendirdi. Sarıbal, "Yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi" diyerek kararın önemine vurgu yaptı.Dev GSM şirketi 200 Milyon TL gelir elde ediyorSarıbal, GSM operatörlerinin bu uygulama sayesinde aylık 200 milyon TL’ye varan gelir elde ettiğini belirtti. Daha önce 1,5 TL olan hizmet bedelinin bugün 5 TL’ye kadar yükseldiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:"Bu karara rağmen, milyonlarca abonesinden haksız kazanç sağlanmaya devam edilemez."Yasal düzenleme çağrısıHizmet bedeli uygulamasının sonlandırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenleme talep eden Sarıbal, şu açıklamaları yaptı:Tüketicilerin yanında mücadeleSarıbal, tüketici haklarını savunan Tüketicileri Koruma Derneği’ne teşekkür ederek, bu kararın milyonlarca vatandaşı rahatlattığını belirtti. “Tüketicilerin sesi daha güçlü çıkmalı ve bu tarz mağduriyetler bir daha yaşanmamalı” diyerek vatandaşları haklarını aramaya davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasimi-icin-yillik-1750-tlden-baslayan-ucret-donemi-basliyor-izinsiz-konum-verenlere-agir-1091186028.html
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hizmet bedeli yargıtay kararı, gsm operatörleri hizmet bedeli iptal, yargıtay'dan tüketici lehine karar, hizmet bedeli hukuka aykırı, fatura ödeme hizmet bedeli kararı, yargıtay hizmet bedeli emsal karar, hizmet bedeli 5 tl hukuksuz, tüketicilerin hakları yargıtay kararı, orhan sarıbal hizmet bedeli açıklaması, gsm şirketleri aylık 200 milyon tl kazanç, hizmet bedeli haksız kazanç, tüketicileri koruma derneği açıklaması, gsm hizmet bedeli nasıl iade edilir, yargıtay kararı emsal oldu, faturada hizmet bedeli ödeyen tüketiciler, hizmet bedeli iadesi nasıl alınır, hukuksuz hizmet bedeli dava, büyük şirketlerin hizmet bedeli kazancı, internetten fatura ödemede hizmet bedeli, tüketici hakları yargıtay kararı

Yargıtay'dan GSM operatörleri için önemli karar: Hizmet bedeli ücretleri geri mi ödenecek?

10:19 05.12.2024
© AATelefon
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© AA
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Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden yaptığı fatura ödemelerinde alınan “hizmet bedeli” için Yargıtay’dan emsal bir karar geldi. GSM operatörlerinin bu uygulamasını “haksız kazanç” olarak nitelendiren Yargıtay, tüketiciler lehine hüküm verdi. Mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenleme çağrısı yapıldı.
GSM operatörlerinin fatura ödemelerinde hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan tahsil ettiği ücretlere ilişkin Yargıtay’dan dikkat çekici bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu bedelin alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor ve benzer davalar için emsal teşkil ediyor.

CHP’li Sarıbal: 'Tüketiciler artık rahat nefes alacak'

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, konuyla ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Yargıtay kararını değerlendirdi. Sarıbal, "Yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi" diyerek kararın önemine vurgu yaptı.

Dev GSM şirketi 200 Milyon TL gelir elde ediyor

Sarıbal, GSM operatörlerinin bu uygulama sayesinde aylık 200 milyon TL’ye varan gelir elde ettiğini belirtti. Daha önce 1,5 TL olan hizmet bedelinin bugün 5 TL’ye kadar yükseldiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:
"Bu karara rağmen, milyonlarca abonesinden haksız kazanç sağlanmaya devam edilemez."

Yasal düzenleme çağrısı

Hizmet bedeli uygulamasının sonlandırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenleme talep eden Sarıbal, şu açıklamaları yaptı:
"Hukuksuz uygulamalar artık kabul edilemez. Mağdur olan vatandaşların kesilen ücretlerinin iade edilmesi gerekiyor. Ayrıca, ilgili şirketlerin hesap vermesi ve bu kazancın geri alınması için çalışmalar yapılmalıdır."

Tüketicilerin yanında mücadele

Sarıbal, tüketici haklarını savunan Tüketicileri Koruma Derneği’ne teşekkür ederek, bu kararın milyonlarca vatandaşı rahatlattığını belirtti. “Tüketicilerin sesi daha güçlü çıkmalı ve bu tarz mağduriyetler bir daha yaşanmamalı” diyerek vatandaşları haklarını aramaya davet etti.
Konum paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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