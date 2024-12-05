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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasimi-icin-yillik-1750-tlden-baslayan-ucret-donemi-basliyor-izinsiz-konum-verenlere-agir-1091186028.html
Konum paylaşımı için yıllık 1.750 TL’den başlayan ücret dönemi başlıyor: İzinsiz konum verenlere ağır ceza geliyor
Konum paylaşımı için yıllık 1.750 TL’den başlayan ücret dönemi başlıyor: İzinsiz konum verenlere ağır ceza geliyor
Sputnik Türkiye
Haritalı adres paylaşımı yapan işletmeler için yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında izin bedeli ödenecek. İzni olmadan konum paylaşımı yapanlara bedelin... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:13+0300
2024-12-05T09:13+0300
ekonomi
cbs
google
apple
yandex
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
anayasa mahkemesi (aym)
ücret
fiyat
fahiş fiyat
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeyle, Türkiye’deki işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte işletmeler, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin ücretleri ödeyecek.İzinsiz paylaşım yapanlara ağır cezalarKanun tasarısına göre, izinsiz konum paylaşımı yapan işletmeler için belirlenen yıllık izin bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ceza ödemesi, izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak ve işletmeler izin sürecini tamamlamak zorunda olacak.Yabancı firmalar i̇çin daha yüksek ücretYabancı şirketlerin ödeyeceği izin ücretleri, finansal verilerine dayalı olarak belirlenecek ve yerli işletmelere kıyasla daha yüksek olacak. Ancak, bu durum bazı eleştirileri beraberinde getiriyor. Google, Apple, Yandex gibi büyük yabancı firmaların izin bedellerinin, yerli işletmelerle aynı ölçekte belirlenmesi, haksız rekabet yaratabileceği kaygısını artırıyor.Doğalgaz dağıtım lisansı olanlar muaf tutulacakDoğalgaz dağıtım şirketleri, coğrafi veri izni alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Ancak, bu işletmelerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na kayıt yaptırmaları gerekiyor.Eleştiriler ve endişelerYeni düzenleme, yerli ve yabancı şirketler arasında eşitsizlik yaratabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.Ayrıca, mükerrer veri üretiminin önlenmesi amacıyla getirilen düzenlemenin, özellikle küçük işletmeler üzerinde ek maliyet yükü oluşturacağı ifade ediliyor.Hedef: Veri paylaşımında sistematik kontrolDüzenleme, coğrafi veri üretimi ve paylaşımını daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece mükerrer veri üretimi önlenirken, ulusal veritabanlarının güvenliği artırılacak.Anayasa Mahkemesi’nden gelen değişiklik talebiAnayasa Mahkemesi, düzenlemedeki yetki sınırlarının netleştirilmesi gerektiğine karar vermişti. Bu nedenle yeni düzenlemede, izin bedelleri, başvuru süreçleri ve muafiyetler konusunda objektif ölçütler belirleniyor.Uygulamanın ekonomik boyutuTürkiye’de yaklaşık 6 milyon işletme bulunduğu ve bu düzenlemenin yılda 30 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlayacağı öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/otvsiz-arac-kullaniminda-yeni-donem-ucuncu-kisilere-yasak-geliyor-1091184552.html
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konum paylaşımı için izin, konum paylaşımı ücreti 2024, haritalı adres paylaşımı cezası, coğrafi bilgi sistemleri düzenlemesi, işletmelere konum izni şartı, konum paylaşımı izinsiz ceza, izinsiz konum paylaşımına 2 kat ceza, yabancı firmalar için izin bedeli, doğalgaz dağıtım lisansı muafiyeti, ulusal coğrafi bilgi platformu, 1.750 tl konum paylaşım ücreti, 1.750.000 tl konum izni ücreti, haritalı adres paylaşımı gelir hedefi, yerli firmalara konum paylaşımı zorunluluğu, google apple yandex konum ücreti, coğrafi veri paylaşımı düzenlemesi, konum izni nasıl alınır, haritalı adres paylaşım cezası 2024, esnafa konum paylaşımı cezası, coğrafi veri paylaşımı şartları, yerli ve yabancı firmalar arasında rekabet, konum paylaşımı yıllık ücret, izinsiz adres paylaşımı cezası, ulusal coğrafi veri düzenlemesi
konum paylaşımı için izin, konum paylaşımı ücreti 2024, haritalı adres paylaşımı cezası, coğrafi bilgi sistemleri düzenlemesi, işletmelere konum izni şartı, konum paylaşımı izinsiz ceza, izinsiz konum paylaşımına 2 kat ceza, yabancı firmalar için izin bedeli, doğalgaz dağıtım lisansı muafiyeti, ulusal coğrafi bilgi platformu, 1.750 tl konum paylaşım ücreti, 1.750.000 tl konum izni ücreti, haritalı adres paylaşımı gelir hedefi, yerli firmalara konum paylaşımı zorunluluğu, google apple yandex konum ücreti, coğrafi veri paylaşımı düzenlemesi, konum izni nasıl alınır, haritalı adres paylaşım cezası 2024, esnafa konum paylaşımı cezası, coğrafi veri paylaşımı şartları, yerli ve yabancı firmalar arasında rekabet, konum paylaşımı yıllık ücret, izinsiz adres paylaşımı cezası, ulusal coğrafi veri düzenlemesi

Konum paylaşımı için yıllık 1.750 TL’den başlayan ücret dönemi başlıyor: İzinsiz konum verenlere ağır ceza geliyor

09:13 05.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKonum paylaşımı
Konum paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Haritalı adres paylaşımı yapan işletmeler için yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında izin bedeli ödenecek. İzni olmadan konum paylaşımı yapanlara bedelin iki katı ceza kesilecek. Yabancı şirketler için daha yüksek bedeller belirlenirken, doğalgaz dağıtım lisansı olanlar muaf tutulacak. İşte düzenlemenin detayları...
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeyle, Türkiye’deki işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte işletmeler, yıllık 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişen izin ücretleri ödeyecek.

İzinsiz paylaşım yapanlara ağır cezalar

Kanun tasarısına göre, izinsiz konum paylaşımı yapan işletmeler için belirlenen yıllık izin bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ceza ödemesi, izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak ve işletmeler izin sürecini tamamlamak zorunda olacak.

Yabancı firmalar i̇çin daha yüksek ücret

Yabancı şirketlerin ödeyeceği izin ücretleri, finansal verilerine dayalı olarak belirlenecek ve yerli işletmelere kıyasla daha yüksek olacak. Ancak, bu durum bazı eleştirileri beraberinde getiriyor. Google, Apple, Yandex gibi büyük yabancı firmaların izin bedellerinin, yerli işletmelerle aynı ölçekte belirlenmesi, haksız rekabet yaratabileceği kaygısını artırıyor.

Doğalgaz dağıtım lisansı olanlar muaf tutulacak

Doğalgaz dağıtım şirketleri, coğrafi veri izni alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Ancak, bu işletmelerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Eleştiriler ve endişeler

Yeni düzenleme, yerli ve yabancı şirketler arasında eşitsizlik yaratabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Yabancı şirketlerin denetimlerde daha gevşek bir yaklaşımla karşılaşacağı,
Yerli firmaların daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişesi dile getiriliyor.
Ayrıca, mükerrer veri üretiminin önlenmesi amacıyla getirilen düzenlemenin, özellikle küçük işletmeler üzerinde ek maliyet yükü oluşturacağı ifade ediliyor.

Hedef: Veri paylaşımında sistematik kontrol

Düzenleme, coğrafi veri üretimi ve paylaşımını daha sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece mükerrer veri üretimi önlenirken, ulusal veritabanlarının güvenliği artırılacak.

Anayasa Mahkemesi’nden gelen değişiklik talebi

Anayasa Mahkemesi, düzenlemedeki yetki sınırlarının netleştirilmesi gerektiğine karar vermişti. Bu nedenle yeni düzenlemede, izin bedelleri, başvuru süreçleri ve muafiyetler konusunda objektif ölçütler belirleniyor.

Uygulamanın ekonomik boyutu

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon işletme bulunduğu ve bu düzenlemenin yılda 30 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlayacağı öngörülüyor.
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