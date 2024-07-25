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UNRWA Sözcüsü: Ajansımıza karşı bir yasanın Knesset’te tartışılması tehlikeli bir dönemeçtir
UNRWA Sözcüsü: Ajansımıza karşı bir yasanın Knesset’te tartışılması tehlikeli bir dönemeçtir
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, ajansa karşı bir yasanın İsrail... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T23:51+0300
2024-07-25T23:51+0300
dünya
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
sözcü
israil
israil parlamentosu (knesset)
yasaklama
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Abu Hasna, Sputnik’e demecinde İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında olan UNRWA’yı yasaklama ve ‘terör örgütü’ ilan etme planları ile ilgili değerlendirmede bulundu.“Ajansımıza karşı bir yasanın Knesset'te tartışılacak olması tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir dönemeçtir” diyen yetkili, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez BM üyesi bir ülkenin, kuruluşun 75 yıllık insani çalışmalarıyla gururu olan UNRWA’yı 'terör örgütü' olmakla suçladığını vurguladı.Abu Hasna, “UNRWA, milyonlarca Filistinli mülteciye insani yardım sağlamak amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. Ve çalışmalarına son verme ya da devam ettirme yetkisi yalnızca Genel Kurul’a aittir. İsrail, UNRWA ile ilgili değişiklik yapmak istiyorsa BM Genel Kurulu’na başvurmalıdır. Orada bu konu gündeme getirilecek ve belki de bazı değişiklikler kabul edilecek. UNRWA şu anda Batı Şeria, Gazze Şeridi, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan’da çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, Knesset’teki ilk oylamadan geçti. Parlamenterlerin oy çokluğuyla desteklediği üç tasarı, ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlanmak üzere Knesset Dışişleri Komitesi’ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/norvecten-unrwa-butcesini-9-milyon-dolar-artirma-karari-1084932916.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), sözcü, israil, israil parlamentosu (knesset), yasaklama
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), sözcü, israil, israil parlamentosu (knesset), yasaklama

UNRWA Sözcüsü: Ajansımıza karşı bir yasanın Knesset’te tartışılması tehlikeli bir dönemeçtir

23:51 25.07.2024
© AP Photo / Hassan EslaiahBirleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Abu Hasna, ajansa karşı bir yasanın İsrail parlamentosu Knesset’te tartışılıyor olmasının tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir dönemeç olduğunu belirtti.
Abu Hasna, Sputnik’e demecinde İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında olan UNRWA’yı yasaklama ve ‘terör örgütü’ ilan etme planları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
“Ajansımıza karşı bir yasanın Knesset'te tartışılacak olması tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir dönemeçtir” diyen yetkili, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez BM üyesi bir ülkenin, kuruluşun 75 yıllık insani çalışmalarıyla gururu olan UNRWA’yı 'terör örgütü' olmakla suçladığını vurguladı.
Abu Hasna, “UNRWA, milyonlarca Filistinli mülteciye insani yardım sağlamak amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. Ve çalışmalarına son verme ya da devam ettirme yetkisi yalnızca Genel Kurul’a aittir. İsrail, UNRWA ile ilgili değişiklik yapmak istiyorsa BM Genel Kurulu’na başvurmalıdır. Orada bu konu gündeme getirilecek ve belki de bazı değişiklikler kabul edilecek. UNRWA şu anda Batı Şeria, Gazze Şeridi, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan’da çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, Knesset’teki ilk oylamadan geçti. Parlamenterlerin oy çokluğuyla desteklediği üç tasarı, ikinci ve üçüncü oylamalara hazırlanmak üzere Knesset Dışişleri Komitesi’ne gönderildi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Han Yunus kentinde kurduğu kamp - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
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