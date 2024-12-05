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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/uluslararasi-kizilhac-komitesi-saglik-gorevlisinin-hasta-tasirken-vurularak-olduruldugunu-duyurdu-1091203519.html
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsviçre merkezli ICRC, Refah'taki Kızıl Haç sahra hastanesinde çalışan Alaa Al-Derawi adlı sağlık görevlisinin dün hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:45+0300
2024-12-05T14:49+0300
israil- filistin çatışması
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Filistin Kızılayı'nda görevli Alaa Al-Derawi'nin yakın zamanda ICRC'nin Refah'taki sahra hastanesinde acil tıbbi durumlar için sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve dün görevi başındayken vurularak öldürüldüğü ifade edildi. ICRC, Alaa'nın bir hasta transferi sonrası dönüş yaparken öldürüldüğünü belirten ICRC, tıbbi personelin görevini güvenli bir şekilde yapması gerektiğini belirterek Gazze'deki sivillerin geniş çaplı bir şiddet içinde yaşadığına dikkat çekti. Gazze'deki durumun 'yeni bir normal durum' olarak kabul edilmemesini belirten ICRC, "Filistin RCS'den bir sağlık çalışanının daha Gazze'de insanlara hayat kurtarma hizmeti verirken öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz" dedi. ICRC, 2023'ün 3 Aralık günü 105 rehinenin Gazze'den transferine aracılık yapmış ve rehineleri ambülanslarla evlerine götürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
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uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), filistin kızılayı, uluslararası kızılhaç komitesi, gazze, refah, israil
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), filistin kızılayı, uluslararası kızılhaç komitesi, gazze, refah, israil

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu

14:45 05.12.2024 (güncellendi: 14:49 05.12.2024)
© Fotoğraf : ICRCUluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Fotoğraf : ICRC
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İsviçre merkezli ICRC, Refah'taki Kızıl Haç sahra hastanesinde çalışan Alaa Al-Derawi adlı sağlık görevlisinin dün hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Filistin Kızılayı'nda görevli Alaa Al-Derawi'nin yakın zamanda ICRC'nin Refah'taki sahra hastanesinde acil tıbbi durumlar için sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve dün görevi başındayken vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
ICRC, Alaa'nın bir hasta transferi sonrası dönüş yaparken öldürüldüğünü belirten ICRC, tıbbi personelin görevini güvenli bir şekilde yapması gerektiğini belirterek Gazze'deki sivillerin geniş çaplı bir şiddet içinde yaşadığına dikkat çekti. Gazze'deki durumun 'yeni bir normal durum' olarak kabul edilmemesini belirten ICRC, "Filistin RCS'den bir sağlık çalışanının daha Gazze'de insanlara hayat kurtarma hizmeti verirken öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz" dedi. ICRC, 2023'ün 3 Aralık günü 105 rehinenin Gazze'den transferine aracılık yapmış ve rehineleri ambülanslarla evlerine götürmüştü.
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
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