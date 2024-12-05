https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/uluslararasi-kizilhac-komitesi-saglik-gorevlisinin-hasta-tasirken-vurularak-olduruldugunu-duyurdu-1091203519.html
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsviçre merkezli ICRC, Refah'taki Kızıl Haç sahra hastanesinde çalışan Alaa Al-Derawi adlı sağlık görevlisinin dün hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T14:45+0300
2024-12-05T14:45+0300
2024-12-05T14:49+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
filistin kızılayı
uluslararası kızılhaç komitesi
gazze
refah
israil
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Filistin Kızılayı'nda görevli Alaa Al-Derawi'nin yakın zamanda ICRC'nin Refah'taki sahra hastanesinde acil tıbbi durumlar için sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve dün görevi başındayken vurularak öldürüldüğü ifade edildi. ICRC, Alaa'nın bir hasta transferi sonrası dönüş yaparken öldürüldüğünü belirten ICRC, tıbbi personelin görevini güvenli bir şekilde yapması gerektiğini belirterek Gazze'deki sivillerin geniş çaplı bir şiddet içinde yaşadığına dikkat çekti. Gazze'deki durumun 'yeni bir normal durum' olarak kabul edilmemesini belirten ICRC, "Filistin RCS'den bir sağlık çalışanının daha Gazze'de insanlara hayat kurtarma hizmeti verirken öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz" dedi. ICRC, 2023'ün 3 Aralık günü 105 rehinenin Gazze'den transferine aracılık yapmış ve rehineleri ambülanslarla evlerine götürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
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uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), filistin kızılayı, uluslararası kızılhaç komitesi, gazze, refah, israil
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), filistin kızılayı, uluslararası kızılhaç komitesi, gazze, refah, israil
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık görevlisinin görevi başındayken vurularak öldürüldüğünü duyurdu
14:45 05.12.2024 (güncellendi: 14:49 05.12.2024)
İsviçre merkezli ICRC, Refah'taki Kızıl Haç sahra hastanesinde çalışan Alaa Al-Derawi adlı sağlık görevlisinin dün hasta taşırken vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Filistin Kızılayı'nda görevli Alaa Al-Derawi'nin yakın zamanda ICRC'nin Refah'taki sahra hastanesinde acil tıbbi durumlar için sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve dün görevi başındayken vurularak öldürüldüğü ifade edildi.
ICRC, Alaa'nın bir hasta transferi sonrası dönüş yaparken öldürüldüğünü belirten ICRC, tıbbi personelin görevini güvenli bir şekilde yapması gerektiğini belirterek Gazze'deki sivillerin geniş çaplı bir şiddet içinde yaşadığına dikkat çekti. Gazze'deki durumun 'yeni bir normal durum' olarak kabul edilmemesini belirten ICRC, "Filistin RCS'den bir sağlık çalışanının daha Gazze'de insanlara hayat kurtarma hizmeti verirken öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğreniyoruz" dedi. ICRC, 2023'ün 3 Aralık günü 105 rehinenin Gazze'den transferine aracılık yapmış ve rehineleri ambülanslarla evlerine götürmüştü.