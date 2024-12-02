https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/trump-ben-goreve-gelmeden-once-israilli-rehineler-serbest-birakilmazsa-hamasi-esi-benzeri-1091084533.html
Trump: Ben göreve gelmeden önce İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa Hamas'ı eşi benzeri görülmemiş şekilde vuracağız
Trump: Ben göreve gelmeden önce İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa Hamas'ı eşi benzeri görülmemiş şekilde vuracağız
Sputnik Türkiye
Donald Trump, İsrailli rehinelerin kendisinin göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinden önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu'da ciddi sonuçlar doğacağı tehdidinde... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T23:58+0300
2024-12-02T23:58+0300
2024-12-02T23:58+0300
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ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli rehinelerin bırakılması çağırısında bulundu. Kendisinin göreve başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Ortadoğu'da ciddi sonuçlar doğar" şeklinde tehditte bulundu.Trump paylaşımında, rehineler hakkında sadece konuşmaların olduğunu ifade ederek, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Hamas'ın, ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde burulacağını ifade etti.Trump açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trumpin-dis-politika-onceliklerini-acikladi-goreve-gelmeden-once-gazzede-ateskes-istiyor-1090997034.html
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abd, donald trump, hamas, abd, truth social, amerika birleşik devletleri, gazze, israil, israil-filistin
abd, donald trump, hamas, abd, truth social, amerika birleşik devletleri, gazze, israil, israil-filistin
Trump: Ben göreve gelmeden önce İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa Hamas'ı eşi benzeri görülmemiş şekilde vuracağız
Donald Trump, İsrailli rehinelerin kendisinin göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinden önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu'da ciddi sonuçlar doğacağı tehdidinde bulundu.
ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli rehinelerin bırakılması çağırısında bulundu. Kendisinin göreve başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Ortadoğu'da ciddi sonuçlar doğar" şeklinde tehditte bulundu.
Trump paylaşımında, rehineler hakkında sadece konuşmaların olduğunu ifade ederek, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Hamas'ın, ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde burulacağını ifade etti.
Trump açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
“Herkes, Orta Doğu'da çok şiddetli, insanlık dışı ve tüm dünyanın iradesine aykırı şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama hepsi laftan ibaret ve icraat yok. Şu hakikati ifade etmeme izin verin, eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak. Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve efsanevi tarihi boyunca darbe indirdiği herkesten çok daha şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın.”