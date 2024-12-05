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Suriye Savunma Bakanı Abbas'tan 'Hama' açıklaması: 'Taktiksel bir önlem'
Suriye Savunma Bakanı Abbas'tan 'Hama' açıklaması: 'Taktiksel bir önlem'
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanı Abbas, televizyonda yaptığı açıklamada terör örgütleriyle şiddetli bir savaş verdiklerini belirterek Hama'dan çekilmelerinin taktiksel... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T23:16+0300
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Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas yaptığı açıklamada Hama'da yaşananların geçici bir taktik tedbir olduğunu ve orduya ait güçlerin hala kentin çevresinde bulunduğunu söyledi.Abbas televizyonda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Bakan Abbas açıklamasını “Sahada iyi bir durumdayız ve silahlı kuvvetlerimiz yeniden konuşlandı. Askeri harekat ve savaş taktikleri bazen yeniden konumlanmayı ve yeniden konuşlanmayı gerektirir. Suriye ordusu halkı, liderliği ve müttefikleri ile dostlarının desteğiyle ne kadar şiddetli ya da zor olursa olsun sahadaki zorlukların üstesinden gelebilecek güçtedir" cümleleriyle sürdürdü.'Hama şehrinde yaşananlar geçici bir taktik önlem'Açıklamasına devam eden Suriye Savunma Bakanı Abbas, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Suriye Savunma Bakanı Abbas açıklamasını, “Suriye'deki halkımızı sabırlı ve kararlı olmaya ve teröristlerin işgal ettiği bölgelerde güvenlik ve emniyeti yeniden tesis etmekten geri durmayacağımızdan emin olmaya çağırıyoruz. Suriye Arap Ordusu, Suriye'deki savaş yılları boyunca bildiğiniz gibi vatanın güvenliğini bozguna uğratmak isteyen içeriden veya dışarıdan gelenlere karşı aşılmaz bir baraj olarak kalacaktır "cümleleriyle sonlandırdı.
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suriye, hama, ali mahmud abbas, suriye savunma bakanlığı
suriye, hama, ali mahmud abbas, suriye savunma bakanlığı

Suriye Savunma Bakanı Abbas'tan 'Hama' açıklaması: 'Taktiksel bir önlem'

23:16 05.12.2024 (güncellendi: 23:22 05.12.2024)
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Suriye Savunma Bakanı Abbas, televizyonda yaptığı açıklamada terör örgütleriyle şiddetli bir savaş verdiklerini belirterek Hama'dan çekilmelerinin taktiksel bir önlem olduğunu dile getirdi.
Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas yaptığı açıklamada Hama'da yaşananların geçici bir taktik tedbir olduğunu ve orduya ait güçlerin hala kentin çevresinde bulunduğunu söyledi.
Abbas televizyonda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Bugün, gerilla yöntemini kullanan ve silahlı kuvvetlerimizi vur-kaç, ilerleme ve bazı noktalara çekilme gibi muharebelerde uygun yöntemleri kullanmaya zorlayan zorlu terör örgütleriyle bilhassa da bu örgütlerin artık kendilerine askeri ve lojistik destek sağladığı bilinen bölgesel ve uluslararası ülkeler tarafından desteklenmesi sebebiyle devam eden şiddetli bir savaş veriyoruz.

Bakan Abbas açıklamasını “Sahada iyi bir durumdayız ve silahlı kuvvetlerimiz yeniden konuşlandı. Askeri harekat ve savaş taktikleri bazen yeniden konumlanmayı ve yeniden konuşlanmayı gerektirir. Suriye ordusu halkı, liderliği ve müttefikleri ile dostlarının desteğiyle ne kadar şiddetli ya da zor olursa olsun sahadaki zorlukların üstesinden gelebilecek güçtedir" cümleleriyle sürdürdü.

'Hama şehrinde yaşananlar geçici bir taktik önlem'

Açıklamasına devam eden Suriye Savunma Bakanı Abbas, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:

Silahlı kuvvetlerimizin sivillerin hayatını korumak üzere Hama şehrinin dışına konuşlanmasının ve terör örgütlerinin şehre girmesinin ardından, bu örgütler halkımıza ve silahlı kuvvetlerimize karşı kaos yaymayı amaçlayan sahte bir dezenformasyon kampanyası yoluyla bu olayı medyada istismar etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bu örgütler, Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı adına sahte açıklamalar veya emirler yayımlama ya da yapay zeka teknolojisi kullanarak uydurma ses veya video kayıtları yayımlama yoluna başvurabilirler. Hem sivil hem de askeri personelden oluşan halkımızı bu dezenformasyon kampanyasının tehlikelerinin farkında olmaya, bunlara inanmamaya ve sadece resmi ulusal kanallar aracılığıyla yayımlananlara uymaya çağırıyorum. Bugün Hama şehrinde yaşananların geçici bir taktik önlem olduğunu ve kuvvetlerimizin hala Hama şehri civarında olduğunu, ulusal ve anayasal görevlerini yerine getirmek için tamamen hazırlıklı ve hazır olduklarını teyit ediyorum.

Suriye Savunma Bakanı Abbas açıklamasını, “Suriye'deki halkımızı sabırlı ve kararlı olmaya ve teröristlerin işgal ettiği bölgelerde güvenlik ve emniyeti yeniden tesis etmekten geri durmayacağımızdan emin olmaya çağırıyoruz. Suriye Arap Ordusu, Suriye'deki savaş yılları boyunca bildiğiniz gibi vatanın güvenliğini bozguna uğratmak isteyen içeriden veya dışarıdan gelenlere karşı aşılmaz bir baraj olarak kalacaktır "cümleleriyle sonlandırdı.
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