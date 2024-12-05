https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/suriye-savunma-bakani-abbastan-hama-aciklamasi-taktiksel-bir-onlem-1091220929.html

Suriye Savunma Bakanı Abbas'tan 'Hama' açıklaması: 'Taktiksel bir önlem'

Suriye Savunma Bakanı Abbas'tan 'Hama' açıklaması: 'Taktiksel bir önlem'

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanı Abbas, televizyonda yaptığı açıklamada terör örgütleriyle şiddetli bir savaş verdiklerini belirterek Hama'dan çekilmelerinin taktiksel... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T23:16+0300

2024-12-05T23:16+0300

2024-12-05T23:22+0300

dünya

suriye

hama

ali mahmud abbas

suriye savunma bakanlığı

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Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas yaptığı açıklamada Hama'da yaşananların geçici bir taktik tedbir olduğunu ve orduya ait güçlerin hala kentin çevresinde bulunduğunu söyledi.Abbas televizyonda yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Bakan Abbas açıklamasını “Sahada iyi bir durumdayız ve silahlı kuvvetlerimiz yeniden konuşlandı. Askeri harekat ve savaş taktikleri bazen yeniden konumlanmayı ve yeniden konuşlanmayı gerektirir. Suriye ordusu halkı, liderliği ve müttefikleri ile dostlarının desteğiyle ne kadar şiddetli ya da zor olursa olsun sahadaki zorlukların üstesinden gelebilecek güçtedir" cümleleriyle sürdürdü.'Hama şehrinde yaşananlar geçici bir taktik önlem'Açıklamasına devam eden Suriye Savunma Bakanı Abbas, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Suriye Savunma Bakanı Abbas açıklamasını, “Suriye'deki halkımızı sabırlı ve kararlı olmaya ve teröristlerin işgal ettiği bölgelerde güvenlik ve emniyeti yeniden tesis etmekten geri durmayacağımızdan emin olmaya çağırıyoruz. Suriye Arap Ordusu, Suriye'deki savaş yılları boyunca bildiğiniz gibi vatanın güvenliğini bozguna uğratmak isteyen içeriden veya dışarıdan gelenlere karşı aşılmaz bir baraj olarak kalacaktır "cümleleriyle sonlandırdı.

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suriye, hama, ali mahmud abbas, suriye savunma bakanlığı