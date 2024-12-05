https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriyeye-destek-teror-orgutleri-israil-ve-amerikanin-eseri-1091218599.html

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan Suriye'ye destek: 'Terör örgütleri İsrail ve Amerika'nın eseri'

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan Suriye'ye destek: 'Terör örgütleri İsrail ve Amerika'nın eseri'

Sputnik Türkiye

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım ABD'nin desteği ile gerçekleştirilen saldırılarda Suriye'nin yanında olacaklarını vurguladı. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T20:42+0300

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dünya

hizbullah

naim kasım

suriye

israil

ortadoğu

abd

amerika

amerika birleşik devletleri

arap ülkeleri

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suriye'ye yönelik terör saldırılarının ABD'nin desteği ve denetimi altında gerçekleştirildiğini; Hizbullah olarak bu saldırıya karşı Suriye'nin yanında yer alacaklarını dile getirdi. Açıklamasında Suriye'deki teröristlerin İsrail ve ABD'nin araçları olduğunu vurgulayan Kasım, "Terör örgütleri İsrail ve Amerika'nın eseridir. Bu saldırıları etkisiz hale getirmek için Suriye'nin yanında olacağız" cümlesinin altını çizdi. Tekfirci grupların Suriye'yi direniş konumundan İsrail'e hizmet eden bir konuma taşımak istediğini belirten Kasım, Ortadoğu'da çok tehlikeli bir İsrail planı ile karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.Suriye, Lübnan ve Filistin'in kaybının Arap ülkelerinin zararına olduğunu aktaran Kasım, "Bilin ki, İsrail'e sağlanacak her türlü kazanç ve menfaat Filistin, Lübnan ve Suriye'nin değil, sizin zararınızadır. Bu konu ülkelerinize de yansıyacak ve etkilenecektir" dedi.

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hizbullah, naim kasım, suriye, israil, ortadoğu, abd, amerika, amerika birleşik devletleri, arap ülkeleri