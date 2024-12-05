https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sultangazide-kot-yikama-fabrikasinin-atik-giderleri-yagmurdan-coktu-mahalleyi-kimyasal-su-basti-1091205758.html

Sultangazi'de kot yıkama fabrikasının atık giderleri yağmurdan çöktü: Mahalleyi kimyasal su bastı

Sultangazi'de kot yıkama fabrikasının atık giderleri yağmurdan çöktü: Mahalleyi kimyasal su bastı

Sputnik Türkiye

Sultangazi'de yağmur sonrasında bölgedeki kot yıkama fabrikalarının kimyasal atık giderlerinin bağlı olduğu kanal tıkandı, hattın geçtiği caddede çökme... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T15:01+0300

2024-12-05T15:01+0300

2024-12-05T15:01+0300

türkiye

sultangazi

iski

su baskını

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İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda, bölgede bulunan kot yıkama fabrikalarının kimyasal atık giderlerinin bağlı olduğu kanal tıkandı. Kanal tıkanınca hattın geçtiği sokak ve cadde üzerindeki bazı noktalarda çökme oluştu. Çökmenin ardından birçok ev ve işyerlerini kimyasal su bastı. Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz isyanıOlayın ardından bazı ev ve işyeri sahiplerinin su baskının önüne geçebilmek için lavabo giderlerine beton dökerek kapattıklarını belirten Abdullah Şenol Mısırlı, "1977 yılından beri burada oturuyorum ve bu sokağın sorunu hiçbir zaman bitmedi. Yukarıdan nereden su veriliyorsa buraya geliyor. Burada gördüğünüz noktada ise tıkanıyor. Tıkanmanın birçok sebebi var, bizi ilgilendirmiyor ama insanlar mağdur kalıyor. Uykularında evlerine su geliyor, iş yerlerine su giriyor ve mağdurlar. Yukarıda kot yıkama fabrikasının suları bu sokağa verildi başlıca sebeplerinden biri bu. Bu iplikleri artıkları künklerin kenarına gelip takılarak suyun tıkanmasına sebep oluyor. Ondan sonra evlere basıyor. Birçok iş yerinde de tuvalet, lavabo yok çünkü tıkadılar. Beton döktüler ve insanlar artık bıktılar su atmaktan" diye konuştu. Asitli su kanalları çürüttüKot yıkama fabrikalarından gelen asitli suyun kanal giderlerini çürüttüğünü ve bu nedenle de sürekli olarak çökme ve su baskınlarının yaşandığını İSKİ'nin ise gerekli çalışmayı yapmadığını belirten Sönmez Akkuş ise, "3 sefer İSKİ'ye gidildi. Ben gittim. Bu künklerin değişmesi lazım değişmediği müddetçe biz hep bu sıkıntıyı yaşarız. Şu anda yapılan iş boşa bana göre. Bu yukarıda bağlanan kot fabrikası mıdır nedir, her neyse o su bağlanmış ya buraya. O sudan dolayı asitli bir sudur o çürütüyor buraları. Bu künklerin değişmesi lazım aşağıya Cebeci'ye kadar. Değişmediği müddetçe bu sokağı komple sökseler de yine çare değil" dedi.

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