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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel baskını: Ev ve iş yerlerini su bastı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel baskını: Ev ve iş yerlerini su bastı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Azmak Deresi'nde debi yükseldi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri sular... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağışlar ev ve iş yerlerinde su baskınına neden olurken Azmak Deresi'nde debi arttı.Muğla çevresinde etkili olan sağanak yağışlar Marmaris ilçesinde altyapıyı çökertti. Yollar çamur ve su ile dolarken taşlar etrafa saçıldı. İlçede bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bölgeye belediye ekipleri takviye gönderdi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri afetten en çok etkilenen alanlar oldu.Meteoroloji uzmanları yağışların 3 Aralık'ta devam edeceğini bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/antalya-4-bin-500-dekarlik-tarim-arazisini-sel-ve-hortum-vurdu-1090802175.html
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muğla, muğla valiliği, marmaris, sel, sel felaketi, su baskını, hava, hava sıcaklığı, afet, doğal afet, afet bölgesi, afet toplanma merkezi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel baskını: Ev ve iş yerlerini su bastı

00:55 03.12.2024 (güncellendi: 00:58 03.12.2024)
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW342067Marmaris
Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW342067
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Azmak Deresi'nde debi yükseldi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri sular altında kaldı. Yollar taş ve çamurla dolarken bazı evlerde su baskını yaşandı. Belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağışlar ev ve iş yerlerinde su baskınına neden olurken Azmak Deresi'nde debi arttı.
Muğla çevresinde etkili olan sağanak yağışlar Marmaris ilçesinde altyapıyı çökertti. Yollar çamur ve su ile dolarken taşlar etrafa saçıldı. İlçede bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bölgeye belediye ekipleri takviye gönderdi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri afetten en çok etkilenen alanlar oldu.
Meteoroloji uzmanları yağışların 3 Aralık'ta devam edeceğini bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.
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