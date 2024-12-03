https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/muglanin-marmaris-ilcesinde-sel-baskini-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1091085578.html

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel baskını: Ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel baskını: Ev ve iş yerlerini su bastı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Azmak Deresi'nde debi yükseldi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri sular... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağışlar ev ve iş yerlerinde su baskınına neden olurken Azmak Deresi'nde debi arttı.Muğla çevresinde etkili olan sağanak yağışlar Marmaris ilçesinde altyapıyı çökertti. Yollar çamur ve su ile dolarken taşlar etrafa saçıldı. İlçede bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Bölgeye belediye ekipleri takviye gönderdi. Marmaris ilçe merkezi, İçmeler ve Turunç Mahalleleri afetten en çok etkilenen alanlar oldu.Meteoroloji uzmanları yağışların 3 Aralık'ta devam edeceğini bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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