https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sgk-uzmani-erdursun-35-milyon-emekliyi-ilgilendiren-tehlikeyi-acikladi-atmye-gittiklerinde-sok-1091190038.html

SGK uzmanı Erdursun 3.5 milyon emekliyi ilgilendiren tehlikeyi açıkladı: 'ATM'ye gittiklerinde şok yaşayacaklar'

SGK uzmanı Erdursun 3.5 milyon emekliyi ilgilendiren tehlikeyi açıkladı: 'ATM'ye gittiklerinde şok yaşayacaklar'

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranlarını bekliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T10:33+0300

2024-12-05T10:33+0300

2024-12-05T10:33+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

özgür erdursun

sgk

hazine

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Memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Gözler ise memur ve emekliye yapılacak maaş zammına çevrildi. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon verisi yüzde 14.57 olarak açıklanırken, aralık enflasyonu ile maaş zam oranı ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurlar, kasım ayı itibarıyla 4.16'lık enflasyon farkını elde etti.SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Erdursun’a göre, şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte 15 bin TL’ye çıkarılabilir. SGK uzmanı, düzenlemenin şubat ayında hayata geçmesini bekliyor. Erdursun, kök maaş sorununa dikkat çekerek "Kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalır" ifadelerini kullandı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?SGK uzmanı Erdursun, Habertürk'te yaptığı açıklamada "En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. Büyük ihtimalle 15 bin lira olacak ama en düşük emekli aylığı 15 bin lira ne zaman olur? Şubat ayında olur diye düşünüyorum. Ocak ayı geldiğinde de en çok haberlerde zaten bu konu ele alınacak" ifadelerini kullandı.Kök maaş sorunuErdursun açıklamasının devamında şunları kaydetti:"Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak" ifadelerini kullanan Erdursun, "Çünkü kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalır. 4,5 milyon kişi 12 bin 500 lira ve 12 bin 500 liranın altında alıyor, dul yetimler 12 bin 500 liranın altında da alıyor" şeklinde konuştu.

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