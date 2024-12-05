https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/benzinin-ardindan-motorine-indirim-yolda-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1091187303.html
Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak
Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. Motorine, yarından itibaren geçerli... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:46+0300
2024-12-05T09:46+0300
2024-12-05T09:46+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirim ile başlayan bu olumlu tablo, motorin fiyatlarındaki düşüşle devam edecek. Motorine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası, pompa fiyatları yeniden değişecek. Motorin indirimi, yarından itibaren geçerli olacak.Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Vatandaşlar, benzin ile motorin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki düşüş eğilimi ise olumlu olarak yorumlanıyor.5 Aralık güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakası:Benzin fiyatı: 42.09 TLMotorin litre fiyatı: 44.12 TLLPG litre fiyatı: 25.54 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 44.76 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 43.00 TLMotorin litre fiyatı: 45.26 TLLPG litre fiyatı: 25.89 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/akaryakita-fiyatlarinda-gece-yarisi-surprizi-tabelalar-yine-degisti-1091137955.html
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. Motorine, yarından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruşluk bir indirim uygulanacak.
Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirim ile başlayan bu olumlu tablo, motorin fiyatlarındaki düşüşle devam edecek. Motorine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası, pompa fiyatları yeniden değişecek. Motorin indirimi, yarından itibaren geçerli olacak.
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi
Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Vatandaşlar, benzin ile motorin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki düşüş eğilimi ise olumlu olarak yorumlanıyor.
5 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Motorin litre fiyatı: 44.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.54 TL
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 43.00 TL
Motorin litre fiyatı: 45.26 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL