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Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak
Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. Motorine, yarından itibaren geçerli... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:46+0300
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ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirim ile başlayan bu olumlu tablo, motorin fiyatlarındaki düşüşle devam edecek. Motorine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası, pompa fiyatları yeniden değişecek. Motorin indirimi, yarından itibaren geçerli olacak.Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Vatandaşlar, benzin ile motorin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki düşüş eğilimi ise olumlu olarak yorumlanıyor.5 Aralık güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakası:Benzin fiyatı: 42.09 TLMotorin litre fiyatı: 44.12 TLLPG litre fiyatı: 25.54 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 44.76 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 43.00 TLMotorin litre fiyatı: 45.26 TLLPG litre fiyatı: 25.89 TL
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt

Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak

09:46 05.12.2024
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© İHA
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Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. Motorine, yarından itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruşluk bir indirim uygulanacak.
Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirim ile başlayan bu olumlu tablo, motorin fiyatlarındaki düşüşle devam edecek. Motorine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası, pompa fiyatları yeniden değişecek. Motorin indirimi, yarından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Vatandaşlar, benzin ile motorin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki düşüş eğilimi ise olumlu olarak yorumlanıyor.

5 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 42.09 TL
Motorin litre fiyatı: 44.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.54 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43.00 TL
Motorin litre fiyatı: 45.26 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
EKONOMİ
Akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi: Tabelalar yine değişti
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