https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/benzinin-ardindan-motorine-indirim-yolda-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1091187303.html

Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak

Benzinin ardından motorine indirim yolda: Yarından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geliyor. Benzine gelen indirim sonrası motorin fiyatlarına da indirim bekleniyor. Motorine, yarından itibaren geçerli... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T09:46+0300

2024-12-05T09:46+0300

2024-12-05T09:46+0300

ekonomi

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Son dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirim ile başlayan bu olumlu tablo, motorin fiyatlarındaki düşüşle devam edecek. Motorine gelen 97 kuruşluk indirim sonrası, pompa fiyatları yeniden değişecek. Motorin indirimi, yarından itibaren geçerli olacak.Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisiAkaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu. Vatandaşlar, benzin ile motorin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki düşüş eğilimi ise olumlu olarak yorumlanıyor.5 Aralık güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakası:Benzin fiyatı: 42.09 TLMotorin litre fiyatı: 44.12 TLLPG litre fiyatı: 25.54 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 44.76 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 43.00 TLMotorin litre fiyatı: 45.26 TLLPG litre fiyatı: 25.89 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/akaryakita-fiyatlarinda-gece-yarisi-surprizi-tabelalar-yine-degisti-1091137955.html

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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt