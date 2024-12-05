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Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı. Galatasaray’ı yüzde 60 ihtimalle şampiyonluk yarışında önde... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T07:14+0300
2024-12-05T07:14+0300
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sergen yalçın
galatasaray
beşiktaş
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Süper Lig’de 13. hafta sonunda Galatasaray, topladığı 35 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 32 puanla liderin hemen arkasında. Devre arasına yaklaşılırken şampiyonluk yarışının giderek kızıştığını belirten Sergen Yalçın, favorisini açıklayarak dikkat çekici yorumlarda bulundu.'Beşiktaş’ın kaosunda olmak i̇stemiyorum'Teknik direktörlük kariyerine ara veren Yalçın, Beşiktaş’taki mevcut durumu değerlendirdi. "Bu kaosun içinde olmak istemiyorum" diyen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’ın zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Beşiktaş’ın yönetimsel ve sportif anlamda yaşadığı sorunların sahaya yansıdığına dikkat çeken Yalçın, bu durumun kısa vadede çözülmesinin zor olduğunu söyledi.Fenerbahçe derbisi ve olası senaryolarBeşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, derbi atmosferine vurgu yaptı. "Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında kazanmasının kolay olduğunu düşünmüyorum" diyen Yalçın, her iki takımın maç öncesi motivasyonlarının farklı olduğuna işaret etti.Beşiktaş’ın derbiye kaos ortamında çıkacağını, Fenerbahçe’nin ise moral olarak güçlü bir şekilde sahaya çıkacağını söyleyen Yalçın, "Sonuçta Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferini biliyorum. Çok farklı şeyler olabilir" dedi.'8 puan fark kapanmaz'Ligde puan farklarının önemine değinen Yalçın, "Bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın kritik maçlardan galibiyetle ayrılmasının dengeleri tamamen değiştirebileceğini belirtti. Yalçın, "Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa senaryolar çok değişir" diyerek, her sonucun farklı bir atmosfer yaratacağını ekledi.Sergen Yalçın’ın şampiyonluk favorisiSergen Yalçın, Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı değerlendirmede, favorisini net bir şekilde açıkladı. "Galatasaray’ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 60, Fenerbahçe’nin ise yüzde 40 olarak görüyorum" diyen Yalçın, şampiyonluk yarışının kaderinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olabileceğini söyledi.Geçtiğimiz sezondaki derbiye atıfta bulunan Yalçın, "Geçen yıl Galatasaray o maça neredeyse şampiyon olmuş şekilde çıkmıştı. Bu yıl atmosfer çok farklı olacak" dedi.Derbi ve şampiyonluk yarışına dikkatSergen Yalçın, şampiyonluk yarışında özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin belirleyici olacağını vurguladı. Fenerbahçe’nin deplasman performansının ve Galatasaray’ın iç saha avantajının bu maçta büyük rol oynayacağını belirten Yalçın, iki takımın da şampiyonluk mücadelesinde hata yapma lüksünün olmadığını söyledi.
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sergen yalçın şampiyonluk yorumu, galatasaray şampiyonluk ihtimali, fenerbahçe şampiyonluk şansı, süper lig şampiyonluk yarışı, beşiktaş kaos durumu, beşiktaş-fenerbahçe derbisi, galatasaray-fenerbahçe derbisi, 8 puan fark kapanır mı, sergen yalçın derbi yorumu, sergen yalçın beşiktaş açıklaması, süper lig güncel puan durumu, galatasaray liderlik yarışı, tüpraş stadı derbi atmosferi, sergen yalçın'dan kritik değerlendirme, galatasaray yüzde 60 ihtimalle şampiyon, fenerbahçe'nin deplasman şansı, derbi sonucu ne olur, sergen yalçın son yorumlar, süper lig şampiyonluk tahmini, fenerbahçe galatasaray rekabeti, sergen yalçın youtube açıklamaları, beşiktaş'ın derbi durumu, sergen yalçın'dan galatasaray analizi, galatasaray-fenerbahçe maçı belirleyici olur mu, sergen yalçın lig yarışı tahmini

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'

07:14 05.12.2024
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Sergen Yalçın: Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu, taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı. Galatasaray’ı yüzde 60 ihtimalle şampiyonluk yarışında önde gören Yalçın, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu kaosa dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Derbi atmosferine de değinen Yalçın, rekabetin kıran kırana süreceğini söyledi.
Süper Lig’de 13. hafta sonunda Galatasaray, topladığı 35 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 32 puanla liderin hemen arkasında. Devre arasına yaklaşılırken şampiyonluk yarışının giderek kızıştığını belirten Sergen Yalçın, favorisini açıklayarak dikkat çekici yorumlarda bulundu.

'Beşiktaş’ın kaosunda olmak i̇stemiyorum'

Teknik direktörlük kariyerine ara veren Yalçın, Beşiktaş’taki mevcut durumu değerlendirdi. "Bu kaosun içinde olmak istemiyorum" diyen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’ın zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Beşiktaş’ın yönetimsel ve sportif anlamda yaşadığı sorunların sahaya yansıdığına dikkat çeken Yalçın, bu durumun kısa vadede çözülmesinin zor olduğunu söyledi.

Fenerbahçe derbisi ve olası senaryolar

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, derbi atmosferine vurgu yaptı. "Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında kazanmasının kolay olduğunu düşünmüyorum" diyen Yalçın, her iki takımın maç öncesi motivasyonlarının farklı olduğuna işaret etti.
Beşiktaş’ın derbiye kaos ortamında çıkacağını, Fenerbahçe’nin ise moral olarak güçlü bir şekilde sahaya çıkacağını söyleyen Yalçın, "Sonuçta Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferini biliyorum. Çok farklı şeyler olabilir" dedi.

'8 puan fark kapanmaz'

Ligde puan farklarının önemine değinen Yalçın, "Bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın kritik maçlardan galibiyetle ayrılmasının dengeleri tamamen değiştirebileceğini belirtti. Yalçın, "Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa senaryolar çok değişir" diyerek, her sonucun farklı bir atmosfer yaratacağını ekledi.

Sergen Yalçın’ın şampiyonluk favorisi

Sergen Yalçın, Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı değerlendirmede, favorisini net bir şekilde açıkladı. "Galatasaray’ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 60, Fenerbahçe’nin ise yüzde 40 olarak görüyorum" diyen Yalçın, şampiyonluk yarışının kaderinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz sezondaki derbiye atıfta bulunan Yalçın, "Geçen yıl Galatasaray o maça neredeyse şampiyon olmuş şekilde çıkmıştı. Bu yıl atmosfer çok farklı olacak" dedi.

Derbi ve şampiyonluk yarışına dikkat

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışında özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin belirleyici olacağını vurguladı. Fenerbahçe’nin deplasman performansının ve Galatasaray’ın iç saha avantajının bu maçta büyük rol oynayacağını belirten Yalçın, iki takımın da şampiyonluk mücadelesinde hata yapma lüksünün olmadığını söyledi.
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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