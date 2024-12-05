https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sergen-yalcindan-besiktas-fenerbahce-derbisi-oncesi-sampiyonluk-tahmini-cok-farkli-seyler-olabilir-1091183882.html

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk tahmini: 'Çok farklı şeyler olabilir'

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı. Galatasaray’ı yüzde 60 ihtimalle şampiyonluk yarışında önde... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T07:14+0300

2024-12-05T07:14+0300

2024-12-05T07:14+0300

spor

sergen yalçın

galatasaray

beşiktaş

fenerbahçe

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Süper Lig’de 13. hafta sonunda Galatasaray, topladığı 35 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 32 puanla liderin hemen arkasında. Devre arasına yaklaşılırken şampiyonluk yarışının giderek kızıştığını belirten Sergen Yalçın, favorisini açıklayarak dikkat çekici yorumlarda bulundu.'Beşiktaş’ın kaosunda olmak i̇stemiyorum'Teknik direktörlük kariyerine ara veren Yalçın, Beşiktaş’taki mevcut durumu değerlendirdi. "Bu kaosun içinde olmak istemiyorum" diyen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’ın zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Beşiktaş’ın yönetimsel ve sportif anlamda yaşadığı sorunların sahaya yansıdığına dikkat çeken Yalçın, bu durumun kısa vadede çözülmesinin zor olduğunu söyledi.Fenerbahçe derbisi ve olası senaryolarBeşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Sergen Yalçın, derbi atmosferine vurgu yaptı. "Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında kazanmasının kolay olduğunu düşünmüyorum" diyen Yalçın, her iki takımın maç öncesi motivasyonlarının farklı olduğuna işaret etti.Beşiktaş’ın derbiye kaos ortamında çıkacağını, Fenerbahçe’nin ise moral olarak güçlü bir şekilde sahaya çıkacağını söyleyen Yalçın, "Sonuçta Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferini biliyorum. Çok farklı şeyler olabilir" dedi.'8 puan fark kapanmaz'Ligde puan farklarının önemine değinen Yalçın, "Bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın kritik maçlardan galibiyetle ayrılmasının dengeleri tamamen değiştirebileceğini belirtti. Yalçın, "Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa senaryolar çok değişir" diyerek, her sonucun farklı bir atmosfer yaratacağını ekledi.Sergen Yalçın’ın şampiyonluk favorisiSergen Yalçın, Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı değerlendirmede, favorisini net bir şekilde açıkladı. "Galatasaray’ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 60, Fenerbahçe’nin ise yüzde 40 olarak görüyorum" diyen Yalçın, şampiyonluk yarışının kaderinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olabileceğini söyledi.Geçtiğimiz sezondaki derbiye atıfta bulunan Yalçın, "Geçen yıl Galatasaray o maça neredeyse şampiyon olmuş şekilde çıkmıştı. Bu yıl atmosfer çok farklı olacak" dedi.Derbi ve şampiyonluk yarışına dikkatSergen Yalçın, şampiyonluk yarışında özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin belirleyici olacağını vurguladı. Fenerbahçe’nin deplasman performansının ve Galatasaray’ın iç saha avantajının bu maçta büyük rol oynayacağını belirten Yalçın, iki takımın da şampiyonluk mücadelesinde hata yapma lüksünün olmadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/galatasaraydan-dev-hamle-gece-yarisi-kap-aciklamasi-1091182511.html

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