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SEC Başkanı netleşti, 100 bin dolar rekoru geldi: Bitcoin'de yeni hedef ne?
SEC Başkanı netleşti, 100 bin dolar rekoru geldi: Bitcoin'de yeni hedef ne?
Sputnik Türkiye
ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile yükselişi hız kazanan kripto para birimi Bitcoin, bir kez daha rekor kırarak tarihinde ilk kez 100 bin doları... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:44+0300
2024-12-05T09:44+0300
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.Bitcoin'de 100 bin dolar rekoruAnaliz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.Bitcoin'de neler oluyor?En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.Bitcoin neden yükseliyor?Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.Trump SEC Başkanı adayını açıkladıABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday gösterdiğini duyurdu. Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Trump, "Paul Atkins'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun bir sonraki başkanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.Trump ayrıca Atkins'in dijital varlıkların konusunda "Amerika'yı her zamankinden daha büyük yapmak" için hayati önem taşıdığının da farkında olduğunu vurguladı.Paul Atkins kim?Risk yönetimi danışmanlığı şirketi Patomak Global Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu olan Atkins, 2002-2008 yıllarında SEC Komiseri olarak görev yapmıştı. Atkins'in 2017'den beri Dijital Ticaret Odası Token İttifakı'nın Eş Başkanı olarak dijital varlıklar üzerinde çalıştığı ve incelemelerde bulunduğu kaydediliyor.Paul Atkins'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.Ethereum ne yönde hareket ediyor?Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.Bitcoin'de yeni hedef ne?Olumlu adımların ardından tüm zamanların rekorunu deviren Bitcoin için Mynet'in haberine göre, yeni beklenti şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bitcoinde-rekor-100-bin-dolari-asti-1091182269.html
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SEC Başkanı netleşti, 100 bin dolar rekoru geldi: Bitcoin'de yeni hedef ne?

09:44 05.12.2024
© Hakan NuralBitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı
Bitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Hakan Nural
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ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması ile yükselişi hız kazanan kripto para birimi Bitcoin, bir kez daha rekor kırarak tarihinde ilk kez 100 bin doları geçti.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin'de 100 bin dolar rekoru

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

Bitcoin'de neler oluyor?

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.
TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Bitcoin neden yükseliyor?

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.
Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.
Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Trump SEC Başkanı adayını açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday gösterdiğini duyurdu. Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Trump, "Paul Atkins'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun bir sonraki başkanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca Atkins'in dijital varlıkların konusunda "Amerika'yı her zamankinden daha büyük yapmak" için hayati önem taşıdığının da farkında olduğunu vurguladı.

Paul Atkins kim?

Risk yönetimi danışmanlığı şirketi Patomak Global Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu olan Atkins, 2002-2008 yıllarında SEC Komiseri olarak görev yapmıştı. Atkins'in 2017'den beri Dijital Ticaret Odası Token İttifakı'nın Eş Başkanı olarak dijital varlıklar üzerinde çalıştığı ve incelemelerde bulunduğu kaydediliyor.
Paul Atkins'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

Ethereum ne yönde hareket ediyor?

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

Bitcoin'de yeni hedef ne?

Olumlu adımların ardından tüm zamanların rekorunu deviren Bitcoin için Mynet'in haberine göre, yeni beklenti şu şekilde:
Son 2 haftalık süreçte kabaca 90-100 bin dolar aralığında dalgalanan BTC fiyatı, bu bandı aştı. Şimdi teknik olarak ilk etapta 110 bin dolara kadar ivmelenebilir. Son gelen pozitif haberler de bu sürece destek olabilir. Kısa vadede 100 bin dolar artık önemli bir destek olarak öne çıkıyor
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
EKONOMİ
Bitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı
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