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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusyanin-3-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091187370.html
Rusya'nın 3 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya'nın 3 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T09:40+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 16 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 14, Belgorod ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ev-sahiplerine-kritik-uyari-banka-hareketlerinden-tespit-ediliyor-kirasini-beyan-etmeyenlere-agir-1091184876.html
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ukrayna, kiev, belgorod, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, bryansk, kursk, kırım
ukrayna, kiev, belgorod, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, bryansk, kursk, kırım

Rusya'nın 3 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı imha edildi

09:40 05.12.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки "Центр" работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны группировки Центр работают по БПЛА из зенитной установки ЗУ-23 на боевых позициях на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 16 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.

Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 14, Belgorod ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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