https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/rusyanin-3-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091187370.html

Rusya'nın 3 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Rusya'nın 3 bölgesinde 16 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T09:40+0300

2024-12-05T09:40+0300

2024-12-05T09:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kiev

belgorod

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

bryansk

kursk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 16 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.Rus hava savunma sistemleri, Bryansk Bölgesi'nde 14, Belgorod ve Kursk bölgelerinde 1'er İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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kiev

belgorod

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ukrayna, kiev, belgorod, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, bryansk, kursk, kırım