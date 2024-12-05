https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ev-sahiplerine-kritik-uyari-banka-hareketlerinden-tespit-ediliyor-kirasini-beyan-etmeyenlere-agir-1091184876.html
Ev sahiplerine kritik uyarı: Banka hareketlerinden tespit ediliyor, kirasını beyan etmeyenlere ağır cezalar geliyor
Ev sahiplerine kritik uyarı: Banka hareketlerinden tespit ediliyor, kirasını beyan etmeyenlere ağır cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerine yönelik denetimlerini artırdı. Banka dökümleri ve çapraz sorgulamalarla yapılan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T08:47+0300
2024-12-05T08:47+0300
2024-12-05T08:48+0300
ekonomi
hazine
maliye bakanlığı
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kira beyannamesi
kira sözleşmesi
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2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerini mercek altına aldı. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla çapraz sorgulamalar ve yerinde denetimlerle kapsamlı bir inceleme başlattı. Vergi daireleri, eksik beyan tespit edilen ev sahiplerine banka dökümleriyle birlikte tebligat göndermeye devam ediyor.Tebligatlar ve çapraz sorgulama süreciGayrimenkul uzmanlarına göre, denetimlerde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları, DASK poliçeleri, elektrik, doğal gaz ve su abonelikleri gibi birçok veri çapraz sorgulama yöntemiyle inceleniyor. Kiracıların ikamet adreslerinden, taşınmaz sahiplerinin kayıtlarına kadar yapılan incelemelerde, eksik beyanlar tespit ediliyor ve tebligatlar gönderiliyor.Banka hesap hareketlerinden tespitHazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin banka hesap hareketlerini de detaylı olarak inceliyor. Kira açıklaması belirtilmese bile düzenli aralıklarla yapılan para transferleri, kira geliri olarak değerlendiriliyor. Denetimlerde, bu gelirlerin beyan edilip edilmediği kontrol ediliyor.Vergi beyanında eksiklik cezalarıKira gelirini zamanında beyan etmeyen mükellefler, şu yaptırımlarla karşılaşıyor:2024 yılı itibarıyla kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın üzerindeki gelirler için vergi ödenmesi gerekiyor.Gönüllü beyan avantaj sağlıyorUzmanlara göre, tespit öncesi gönüllü beyan yapan mükellefler önemli avantajlar elde edebiliyor. Eğer ev sahipleri, kira gelirlerini resmi tespit yapılmadan beyan ederse:Beyan dönemi ne zaman başlıyor?Kira gelirlerine ilişkin beyannameler, tahsilatın gerçekleştiği yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar verilmek zorunda. Örneğin:Kayıt dışı ekonomiyi azaltma hedefiHazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimlerin temel amacı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve kamu gelirlerini artırmak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "7 milyon kiracının olduğu Türkiye’de kira beyannamesi veren mükellef sayısı yalnızca 3 milyon. Bu tablo kayıt dışılıkla mücadelede atılması gereken adımların önemini gösteriyor," dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/meteorolojiden-kara-kis-alarmi-hangi-sehirler-donacak-hangileri-yagmura-teslim-olacak-1091182779.html
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kira geliri beyanı, kira gelir vergisi, hazine ve maliye bakanlığı denetimleri, kira gelirlerini beyan etmemenin cezası, kira beyannamesi nasıl verilir, kira geliri istisna tutarı 2024, çapraz sorgulama ile tespit, banka hesap hareketleri kira denetimi, kira gelir beyannamesi son tarih, kira gelirlerini beyan etmeyenlere ceza, gönüllü beyan avantajları, 33 bin tl kira istisnası, beyanname vermeyen ev sahipleri, kira gelir vergisi hesaplama, vergi ziyaı cezası nedir, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, tapu kadastro kayıtları çapraz sorgulama, elektrik ve su abonelikleri denetim, dask poliçesi kira geliri, kira beyannamesi mart 2025, kira gelir vergisi nasıl ödenir, gecikme cezası kira beyannamesi, hazine ve maliye bakanlığı vergi incelemesi, kira beyannamesi ödemesi ne zaman
Ev sahiplerine kritik uyarı: Banka hareketlerinden tespit ediliyor, kirasını beyan etmeyenlere ağır cezalar geliyor
08:47 05.12.2024 (güncellendi: 08:48 05.12.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerine yönelik denetimlerini artırdı. Banka dökümleri ve çapraz sorgulamalarla yapılan incelemelerde eksik beyanlar tespit ediliyor. Beyanda bulunmayan mükellefler cezalarla karşılaşırken, tespitten önce yapılan gönüllü beyan avantaj sağlayabiliyor.
2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerini mercek altına aldı. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla çapraz sorgulamalar ve yerinde denetimlerle kapsamlı bir inceleme başlattı. Vergi daireleri, eksik beyan tespit edilen ev sahiplerine banka dökümleriyle birlikte tebligat göndermeye devam ediyor.
Tebligatlar ve çapraz sorgulama süreci
Gayrimenkul uzmanlarına göre, denetimlerde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları, DASK poliçeleri, elektrik, doğal gaz ve su abonelikleri gibi birçok veri çapraz sorgulama yöntemiyle inceleniyor. Kiracıların ikamet adreslerinden, taşınmaz sahiplerinin kayıtlarına kadar yapılan incelemelerde, eksik beyanlar tespit ediliyor ve tebligatlar gönderiliyor.
Banka hesap hareketlerinden tespit
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin banka hesap hareketlerini de detaylı olarak inceliyor. Kira açıklaması belirtilmese bile düzenli aralıklarla yapılan para transferleri, kira geliri olarak değerlendiriliyor. Denetimlerde, bu gelirlerin beyan edilip edilmediği kontrol ediliyor.
Vergi beyanında eksiklik cezaları
Kira gelirini zamanında beyan etmeyen mükellefler, şu yaptırımlarla karşılaşıyor:
Gecikme cezası
uygulanıyor.
Kira gelirindeki istisna tutarından
faydalanamıyorlar.
Gecikmiş beyanlar nedeniyle ek vergi yükü ve faiz ödemek zorunda kalıyorlar.
2024 yılı itibarıyla kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın üzerindeki gelirler için vergi ödenmesi gerekiyor.
Gönüllü beyan avantaj sağlıyor
Uzmanlara göre, tespit öncesi gönüllü beyan yapan mükellefler önemli avantajlar elde edebiliyor. Eğer ev sahipleri, kira gelirlerini resmi tespit yapılmadan beyan ederse:
Vergi ziyaı cezasından muaf
tutuluyorlar.
Gecikmiş beyanlarda da istisna tutarından faydalanabiliyorlar.
Resmi tespit sonrası yapılan beyanlarda ise daha yüksek oranda vergi ve cezalar uygulanıyor.
Beyan dönemi ne zaman başlıyor?
Kira gelirlerine ilişkin beyannameler, tahsilatın gerçekleştiği yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar verilmek zorunda. Örneğin:
2024 yılında elde edilen kira gelirleri, 2025 yılı Mart ayına kadar beyan edilecek.
Vergiler, Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.
Kayıt dışı ekonomiyi azaltma hedefi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimlerin temel amacı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve kamu gelirlerini artırmak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "7 milyon kiracının olduğu Türkiye’de kira beyannamesi veren mükellef sayısı yalnızca 3 milyon. Bu tablo kayıt dışılıkla mücadelede atılması gereken adımların önemini gösteriyor," dedi.