https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ev-sahiplerine-kritik-uyari-banka-hareketlerinden-tespit-ediliyor-kirasini-beyan-etmeyenlere-agir-1091184876.html

Ev sahiplerine kritik uyarı: Banka hareketlerinden tespit ediliyor, kirasını beyan etmeyenlere ağır cezalar geliyor

Ev sahiplerine kritik uyarı: Banka hareketlerinden tespit ediliyor, kirasını beyan etmeyenlere ağır cezalar geliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerine yönelik denetimlerini artırdı. Banka dökümleri ve çapraz sorgulamalarla yapılan... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T08:47+0300

2024-12-05T08:47+0300

2024-12-05T08:48+0300

ekonomi

hazine

maliye bakanlığı

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sertifikası

kira beyannamesi

kira sözleşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg

2024 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerini mercek altına aldı. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla çapraz sorgulamalar ve yerinde denetimlerle kapsamlı bir inceleme başlattı. Vergi daireleri, eksik beyan tespit edilen ev sahiplerine banka dökümleriyle birlikte tebligat göndermeye devam ediyor.Tebligatlar ve çapraz sorgulama süreciGayrimenkul uzmanlarına göre, denetimlerde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları, DASK poliçeleri, elektrik, doğal gaz ve su abonelikleri gibi birçok veri çapraz sorgulama yöntemiyle inceleniyor. Kiracıların ikamet adreslerinden, taşınmaz sahiplerinin kayıtlarına kadar yapılan incelemelerde, eksik beyanlar tespit ediliyor ve tebligatlar gönderiliyor.Banka hesap hareketlerinden tespitHazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerinin banka hesap hareketlerini de detaylı olarak inceliyor. Kira açıklaması belirtilmese bile düzenli aralıklarla yapılan para transferleri, kira geliri olarak değerlendiriliyor. Denetimlerde, bu gelirlerin beyan edilip edilmediği kontrol ediliyor.Vergi beyanında eksiklik cezalarıKira gelirini zamanında beyan etmeyen mükellefler, şu yaptırımlarla karşılaşıyor:2024 yılı itibarıyla kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın üzerindeki gelirler için vergi ödenmesi gerekiyor.Gönüllü beyan avantaj sağlıyorUzmanlara göre, tespit öncesi gönüllü beyan yapan mükellefler önemli avantajlar elde edebiliyor. Eğer ev sahipleri, kira gelirlerini resmi tespit yapılmadan beyan ederse:Beyan dönemi ne zaman başlıyor?Kira gelirlerine ilişkin beyannameler, tahsilatın gerçekleştiği yılı takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar verilmek zorunda. Örneğin:Kayıt dışı ekonomiyi azaltma hedefiHazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimlerin temel amacı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve kamu gelirlerini artırmak. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "7 milyon kiracının olduğu Türkiye’de kira beyannamesi veren mükellef sayısı yalnızca 3 milyon. Bu tablo kayıt dışılıkla mücadelede atılması gereken adımların önemini gösteriyor," dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/meteorolojiden-kara-kis-alarmi-hangi-sehirler-donacak-hangileri-yagmura-teslim-olacak-1091182779.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira geliri beyanı, kira gelir vergisi, hazine ve maliye bakanlığı denetimleri, kira gelirlerini beyan etmemenin cezası, kira beyannamesi nasıl verilir, kira geliri istisna tutarı 2024, çapraz sorgulama ile tespit, banka hesap hareketleri kira denetimi, kira gelir beyannamesi son tarih, kira gelirlerini beyan etmeyenlere ceza, gönüllü beyan avantajları, 33 bin tl kira istisnası, beyanname vermeyen ev sahipleri, kira gelir vergisi hesaplama, vergi ziyaı cezası nedir, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, tapu kadastro kayıtları çapraz sorgulama, elektrik ve su abonelikleri denetim, dask poliçesi kira geliri, kira beyannamesi mart 2025, kira gelir vergisi nasıl ödenir, gecikme cezası kira beyannamesi, hazine ve maliye bakanlığı vergi incelemesi, kira beyannamesi ödemesi ne zaman